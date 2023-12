ON NUMARA SONUÇLARI 4 ARALIK 2023! millipiyangoonline.com ile On Numara çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama

On Numara çekilişe katılarak şansını denemek isteyenler merakla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. On numara çekilişi haftanın iki günü pazartesi ve cuma akşamları gerçekleştiriliyor. On Numara 4 Aralık Pazartesi çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesi olan millipiyangoonline.com ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 4 ARALIK AÇIKLANDI MI?

4 Aralık 2023 On Numara çekiliş sonuçları henüz açıklanmadı. On Numara çekilişi 4 Aralık Pazartesi akşamı saat 20:00'de gerçekleşecek. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecektir. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

ON NUMARA SONUÇLARI - BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ON NUMARA KURALLARI NEDİR?

Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

Sen Seç!

Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10’dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.