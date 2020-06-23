Ön sevişme nasıl olmalıdır?

Sağlıklı bir cinsel ilişkinin olmazsa olmazı olarak görülen ön sevişme ilişkiyi taze tutar. Ön sevişmenin yaşanmadığı ilişkilerin ömrü kısalır ve çiftler mutsuz olur. Çünkü aceleye getirilmiş bir cinsel birliktelikte çiftlerin birbirlerini tanımaya fırsatı olmaz ve karşılıklı olarak isteklerinin farkına varamazlar. Cinsel birliktelik bir görev gibi görüldüğü zaman, çiftlerin birbirlerinden uzaklaşması da kaçınılmaz olur ve cinsel yaşamda sıkıntılar baş göstermeye başlar. Cinsel ilişkinin monoton bir hal alması çiftleri farklı bir deneyim yaşama düşüncesine itebilir. Farklı mekanlar ve değişik pozisyonlar deneyerek cinsel yaşamlarına renk katmaya çalışan çiftler için en önemli konulardan birisi ön sevişmeyi atlamamak. Ön sevişmede kadınların erkeklerden daha çok uyarıldığı ve zevk aldığı bir gerçek. Ön sevişmenin erkeklerin uyarılmasında etkili olmadığı düşüncesi de tamamen bir yanılgıdan ibaret. Ön sevişmenin yaşanmadığı cinsel ilişkilerde erkeğin aldığı haz %35 oranında azalma gösteriyor. Kadın, ön sevişmede aldığı hazzı partnerine hissettirdiği zaman, erkek de çok daha fazla uyarılmış olur. Yani erkeğin hazzın doruklarına çıkabilmesi, kadının uyarılması ile doğru orantılı. İki taraf da önce sevişmeden ne kadar memnun kalırsa yaşanan birliktelik de o kadar ihtiraslı ve şehvet dolu olur.

Ön sevişmeye mutlaka küçük dokunuşlarla başlanmalı. Hiç acele etmeden partnerin zevk aldığı bölgelere dokunarak uyarılması sağlanmalı ve öpüşmeyle devam ederek alınan zevk artırılmalı ve ön sevişme süresinin 30 dakikanın üzerine çıkmasına çaba gösterilmeli. Peki sağlıklı cinsel ilişki nasıl olmalı ve çiftler nasıl bir ön sevişme yaşamalı? 1. Masaj yapın Ön sevişmeye masaj ile başlamak, seksin devamında alınacak hazzı artırmak için uygulanacak en etkili yollardan biridir. Hassas dokunuşlarla doğru şekilde yapılacak bir masaj hem erkeği hem de kadını fazlasıyla uyarabilir. İki taraf için de uyarıcı bölgeler daha çok boyun ve omuzlardır. Bu bölgelere parmak uçlarıyla dokunarak ve belli belirsiz öpücükler kondurarak karşı taraf tahrik edilebilir. Ayrıca pek çok erkek ayaklarına yapılan masajdan da oldukça haz duyar. Kusursuz ve doğru tekniklerle partnerine ayak masajı yapan kadın, erkekten de masaj yapmasını istemelidir. Kadının vücuduna dokunmak ve onu hazza ulaştırmak da erkeği fazlasıyla tahrik edecektir.

2. Konuşun Çiftlerin cinsel ilişkilerinde mutsuz olmalarının en büyük sebebi birbirleriyle konuşmamalarıdır. Çiftler genellikle birbirlerine hoşlandıkları şeyleri söylemekten çekinirler. Ancak birbirlerine açık olan ve cinsel ilişkiden ne beklediklerini bilen çiftler hangi bölgelerin uyarılmasından zevk aldıklarını, hangi pozisyonları sevdiklerini ve sevişirken nasıl davranılmasını istediklerini dile getirirlerse çok daha sağlıklı ve mutlu bir cinsel birliktelik yaşamış olurlar. Her iki taraf da cinsel tatmin yaşar ve uzun, sağlıklı bir ilişkinin temelleri atılmış olur. 3. Güzel kokmaya özen gösterin Ön sevişmeyi çekici hale getiren en önemli unsurlardan biri de kokudur. Çiftlerin seks esnasında salgıladığı koku, cinsel birleşmenin önemli bir kısmını oluşturur. Ten uyumu denilen durum da bu koku ile ilişkilidir. Cinsel çekim için ten kokusunun yanında vücut temizliği de çok önemlidir. Vücuttan yayılan ter kokusu partnerin tüm cinsel isteğini öldürerek cinsel birleşmeden uzaklaşmasına neden olur. Bu yüzden ön sevişme öncesi mutlaka duş alınmalıdır.

4. Öpüşün Sağlıklı bir ön sevişme yaşamanın koşullarından biri de öpüşmektir. Ancak öyle alelade bir öpüşme değil, doğru tekniklerle libidoyu artırmaya yönelik bir öpüşme, ön sevişmeden alınan hazzın artmasında oldukça etkilidir. Öpüşme esnasında sarf edilecek sevgi sözcükleri de alınan hazzın artmasını sağlar. Ateşli bir öpüşmenin cinsel isteği artırdığını unutmayın. Onun dudaklarını öperek başlayın, bir süre sonra dudaklarını boynuna ve göğüslerine doğru kaydırın. Bu eşinizin fazlasıyla tahrik olmasını sağlayacaktır. Partnerinizin ilişkiden zevk alması sizin de tahrik olmanızın yollarından biridir. 5. Dans edin Ön sevişmede kadının yapması gerekenlerden birisi de partnerini nasıl tahrik edeceğini bilmesidir. Erkekler seksi dansları oldukça tahrik edici bulurlar. Özellikle striptiz, erkeklerin fantezilerini süsleyen dansların başında gelir. Kadınlar, partnerinin bu fantezisini gerçekleştirerek ona küçük bir şov hazırlayabilir. Bu dans ilişkiye heyecan katabilecek ön sevişme tekniklerinden biridir. Şovun çok iyi olmasına gerek yok, sadece birkaç teknik öğrenilmesi yeter. Zaten erkek, karşısında striptiz yapan bir kadını gördükten sonra şovunun kusursuz olmasıyla ilgilenmeyecektir. Eşini izlerken tahrik olacak ve seksin devamı için sabırsızlık duyacaktır.

6. Farklı mekanlar seçin Genellikle aynı saatlerde aynı mekanlarda yaşanan cinsel birliktelik tekdüzeliğe sebep olarak cinsel ilişkiyi monotonlaştırır, ilişki bir süre sonra heyecan vermemeye başlar. Monoton bir hal alan ilişkiyi hareketlendirmek için ön sevişme mekanlarında değişiklik yapmakta fayda var. Tam bu esnada devreye giren farklı mekanlar, cinsel yaşamın renklenmesi için biçilmiş kaftan. Yatak odasından çıkıp küçük fantezilerle mutfak tezgahı ya da duş gibi farklı alanlarda ön sevişme yaşamak ilişkiyi monotonluktan kurtarabilir. Ancak ön sevişmeyi fazla uzatmamak gerektiğini de hatırlatmakta fayda var. Çünkü uzayan ön sevişme erkeğin erken boşalmasına sebep olabilir. Böyle bir durumda kadının orgazmı da yarıda kalmış olur. 7. Filmler ve kitaplardan esinlenin Kadınları tahrik eden etmenlerden biri de erotik dergiler ve kitaplardır. Erkekler için ise görsellik ön planda olduğu için erotik filmler favorileridir. İlişkisine renk katmak için farklı yollar arayan çiftler birlikte erotik film izleyebilir ya da erotik kitaplarda gördükleri ve denemek istedikleri fantezileri paylaşabilirler. Böylece karşılıklı zevk alınan pozisyonların farkına varılır, doyurucu bir ön sevişme yaşanır. Peki erkekle sevişirken kadın ne yapmalı? Kadın, erkeğin yaşadığı tatmini artırmak için ona ön sevişme sırasında tahrik edici sözler söylemeli ve aldığı zevki ya hareketleriyle ya da çıkardığı seslerle hissettirmeli. Bu sayede iki taraf için de alınan haz artar ve tutkulu bir sevişme yaşanır.