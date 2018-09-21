Ön yargıları yıkan kadın! Ondan ilham almak eminiz size de iyi gelecek

Hayatı dilediği gibi yaşayan kadın: Dana Falsetti

Herkes isterse 'yoga' yapabilir!

1 / 11 Kadınların vücut şekilleri, beden ölçüleri ve fiziksel özellikleri üzerinden yapılan her türlü ayrımcılığa ve sınıflandırmaya karşı tüm dünyanın sesi artık (ve nihayet) daha gür çıkıyor.

2 / 11 Toplumun tek tipleştirdiği, 'normal' olarak tanımladığı ve sınırlarının zorlanmasından dahi rahatsızlık duyduğu o alanların çatlaklarından yavaş yavaş içeri sızmaya başlayan bu haklı başkaldırının en güzel örneklerinden birini tanıyıp, ondan ilham almak eminiz size de iyi gelecek.

3 / 11 Pensilvanaya'da doğan Dana, yıllar boyunca insanların ön yargılarıyla mücadele etti.

4 / 11 Yetenekli eğitmen, yoga sayesinde bu zorlu mücadeleyi kazandı ve kendi öğretilerini başkalarına yardım edebilmek için kullanmaya karar verdi.

5 / 11 Dana, bu güce ulaşmak için çok çabaladı. İnsanların ön yargıları ile mücadele ederken hayatının bir döneminde duygusal olarak çöküntü yaşadığını çekinmeden dile getiren Dana, yoganın kendisine zihinsel berraklık getirdiğini keşfetti.

6 / 11 Güçlü eğitmen, en başından beri kendini geleneksel yoga öğrencilerinin dışında tuttu.

7 / 11 Her daim kendini geliştirmeye ve keşfetmeye adayan Dana, kendi gibi diğer insanlara da umut olabilmek için var gücüyle çalıştı.

8 / 11 Dana, başlangıçta bir yoga öğretmeni olmayı düşünmese de neyin eksik olduğunu gördükten sonra bu alanda uzmanlaşmaya karar verdi.

9 / 11 Sosyal medyada kendi kişisel yolculuğunu paylaştıktan sonra, benzer durumdaki insanlar Dana ile yoga öğrenmek istedi.

10 / 11 Dana'nın nolatrees adındaki instagram hesabını 329 bin kişi takip ediyor ve tüm kadınlara ilham kaynağı oluyor.