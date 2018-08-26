İki çocuk annesi Alkan, çocuklarını kimseye muhtaç olmadan büyütebilmek için bir arkadaşının çalıştığı temizlik firmasında iki yıl önce işe başladı.

Ona 'Örümcek kadın' diyorlar

1 / 20 Erkek çalışma arkadaşlarının kentteki yüksek katlı binaların dış cephe temizliğini halata tutunarak yaptığını gören Alkan, bir süre bunun eğitimini aldı.

2 / 20 Daha sonra erkek meslektaşları ile çatılarından sarkıtılan halata tutunarak dış cepheleri temizlemeye başlayan Alkan, görenlerin şaşkın bakışları arasında cam siliyor.

3 / 20 "Örümcek kadın" lakaplı Leyla Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin geçimini sağlayabilmek için temizlik firmasında çalıştığını söyledi.

4 / 20 Ankara'da 4 hafta eğitim aldıktan sonra yüksek katlardan halat sarkıtarak temizlik yapmaya başladığını anlatan Alkan, ilk zamanlar ailesinin ve çevresindekilerin bu yöntemle çalışmasına tepki gösterdiğini ifade etti.

5 / 20 Alkan, gün geçtikçe ailesinin de yaptığı işi benimsediğini belirterek, şöyle konuştu:

6 / 20 "Aileme ayaklarımın üstünde durmak istediğimi söyledim. Bu işi bir kadının yapamayacağı gözüyle baktıkları için ilk etapta tepki gösterdiler. İpte ilk sallandığım gün çok heyecanlandım, kalbim küt küt atıyordu ama bunu zamanla yendim. Çok güzel bir iş aslında. İpte değil de sanki ayağım yere basıyormuş, yerde cam siliyormuş gibiyim.

7 / 20 İki ipe bağlıyız, biri ana ip, biri yardımcı ip. Ana ipe bir şey olsa yardımcı ip tutuyor. Sağlıklı ve güvenli bir şekilde çalışıyoruz. İpten aşağıya sarkarken kendimi sadece yaptığım işe veriyorum ve işi düşünüyorum. İnsanlar işimi sorduğunda, temizlik firmasında çalışıyorum diyorum. İpten sarkarak cam sildiğimi duyunca çok şaşırıyorlar ve benim için korkuyorlar."

8 / 20 Biri 12, diğeri 19 yaşında iki çocuğu olduğunu aktaran Alkan, tehlikeli görünse de işini yaparak çocuklarını kimseye muhtaç olmadan büyütmenin gururunu yaşadığını dile getirdi.

9 / 20 Eskiden yükseklik korkusu bulunduğunu ve 10'uncu kattan aşağı bakamadığını anlatan Alkan, şunları kaydetti:

10 / 20 "İki çocuk annesi olunca ve iş başa düşünce bu işi de yapmaya başladım, korkumu da yendim. Oğlum da kızım da yapacağım işi duyduklarında çok kızdı, 'bana bir şey olur' diye tepki gösterdiler. Şimdi ise çocuklarım olsun, yeğenlerim olsun bana 'örümcek kadın' diyorlar. Çocuklarım iş verene tembih etmişlerdi, 'sakın annemin ipten sarkarak çalışmasına izin vermeyin' diye. Ama şimdi gurur duyuyorlar, kimsenin yapmadığı bir işi yapıyorsun diyorlar."

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