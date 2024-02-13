Önce ablasını bıçakladı sonra öptü! 4 yaşındaki çocuk herkesi şaşkına çevirdi

Bursa'daki olay saat 18.30 sıralarında Yenice Mahallesi Refah Sokak'taki bir evde meydana geldi. Hakan-Cansu K. çifti 2 çocuğunu evde bırakıp markete gitti. 12 yaşındaki E.K., 4 yaşında kardeşi G.K. ile evde oynamaya başladı.

ABLASINI İKİ YERİNDEN BIÇAKLADI

O sırada mutfağa giden G.K., aldığı bıçakla sinirlendiği ablasını 2 yerinden yaraladı.

KIZINI KANLAR İÇİNDE GÖRÜNCE ŞOKE OLDU

Eve gelen anne Cansu K., kanlar içinde kalan kızını görünce şoke oldu. Anne yaralı kızını kucaklayıp özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı çocuk tedavi altına alındı.

ABLASINI ÖPÜP ÖZÜR DİLEDİ

Ablasını gören G.K., önce gözyaşı döktü sonra ablasını öperek özür diledi.

Olayı anlatan abla E.K., "Ben camdan dışarıya bakıyordum. Kardeşim de mutfaktan aldığı bıçakla, dışarıya niye bakıyorsun diyerek beni bıçakladı. Bacağımın 2 yerinden bıçakladı." dedi.

Olayı anlatan anne Cansu K., "Ben markete kadar gitmiştim. Bir süre sonra eve dönerken oğlum yanıma koşarak geldi. 'Küçük kardeşim ablamı bıçakladı' dedi. Eve geldiğimde kızım kanlar içindeydi. Hemen bir taksiyle hastaneye getirdim." dedi.

Yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





