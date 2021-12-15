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  4. Önce doktoru tehdit etti! Sonra yaptığıyla davadan kurtuldu

Önce doktoru tehdit etti! Sonra yaptığıyla davadan kurtuldu

15.12.2021 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da, doktor F.Z., kendisini tehdit ettiği için şikayetçi olduğu A.S. ile "Bu aile sağlığı merkezinde çalışan sağlık çalışanlarına yaptığım kabalıktan dolayı özür dilerim" yazısını merkezin camına asması şartıyla uzlaştı. A.S. yazıyı asınca doktor F.Z. şikayetini geri çekti.

Önce doktoru tehdit etti! Sonra yaptığıyla davadan kurtuldu

İnegöl ilçesi Hamidiye Mahallesi’ndeki 19 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’ne giden A.S., koronavirüs aşısı olmak istediğini söyledi. Görevli doktor F.Z., A.S.’ye merkeze aşıların gelmediğini söyleyince taraflar arasında tartışma çıktı. A.S. doktoru, 'Seninle dışarıda görüşeceğiz' diye tehdit edince 'beyaz kod' verildi. A.S. merkezden ayrılırken emniyete giden doktor F.Z. şikayetçi oldu.

DOKTOR ŞART KOŞTU

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, taraflar uzlaşmak için adliyede bir araya geldi. Doktor F.Z., kendisini tehdit eden kişinin, ‘Bu aile sağlığı merkezinde çalışan sağlık çalışanlarına yaptığım kabalıktan dolayı özür dilerim’ ifadelerinin bulunduğu yazıyı hazırlayıp bunu da merkezin camına asması şartıyla şikayetini geri çekeceğini belirtti. Şartı kabul eden A.S., doktorun istediği cümleyi 1 metre uzunluğundaki kağıda yazdırıp, merkezin camına astı. Doktor F.Z. şikayetinden vazgeçerken, yazıyı görenler, şaşırdıklarını belirtti. (DHA)

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Bursa
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