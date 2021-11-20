HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca: Toplumu harekete geçireceğiz

Acil serviste doktora saldırı! Bakan Koca: Toplumu harekete geçireceğiz

20.11.2021 02:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te, alkollü olduğu iddia edilen kadın, acil serviste görevli Pratisyen Doktor Esma Demir'in saçını çekerek saldırıda bulundu. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, saldırgan kadından şikayetçi olan Doktor Esma Demir, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İki yıllık hekim arkadaşımız Dr. Esma'ya yapılan saldırı çok sayıdaki olaydan biri. 'Artık yeter' çığlığı. Sorun tüm toplumun. Toplumu harekete geçireceğiz." dedi.

Olay, 17 Kasım Çarşamba günü sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, ihbar üzerine polis otelde kavga eden çifti sağlık kontrolü için Pendik Devlet Hastanesi'ne götürdü. İşlemleri yapılan çiftten alkollü olduğu iddia edilen kadın bir anda hastanenin acil servisinde görevli Pratisyen Doktor Esma Demir'e saldırdı. Demir'in saçını tutarak çeken kadına polisler ve çevredekiler müdahale etti. Doktor Demir'in saçı uzun uğraşlar sonucu kadından kurtarılabildi.

Hastanede alkollü saldırgan şoku! Doktor ve sağlık çalışanını darbettiHastanede alkollü saldırgan şoku! Doktor ve sağlık çalışanını darbetti

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Doktor Esma Demir, adı öğrenilemeyen kadından şikayetçi oldu. Polis soruşturmasının sürdüğü olayı Demir sosyal medya hesabından duyurdu.

Olay anına ilişkin görüntüleri de paylaşan Demir, "Herkese merhaba. Ben acil serviste çalışmakta olan bir doktorum. 17 Kasım günü sabaha karşı nöbette iken fiziksel şiddete maruz kaldım. Olay olduğundan beri kafamı toplamaya sakin olmaya üzülmemeye çalışıyorum ama inanın bu gerçekten sandığımdan daha zormuş. Bana aniden sebepsiz saldıran şahıs hakkında adli süreçler başlatıldı. Bu görüntüleri buraya koymak beni ne kadar yaralıyor tahmin bile edemezsiniz. Ancak görmeyen gözler belki bu kez görür büyük bir farkındalık yaratırım umuduyla bu videoyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sağlık çalışanları olarak çoğu gün uğradığımız sözel şiddete karşı maalesef tepkisiz kalmaya çoktan başlamıştık ancak bu ve bunun gibi olaylar da hiç de az yaşanmıyor biliyorum. Bir gün benim de başıma gelebileceğinin korkusunu çalışırken içimde hep taşıyordum. Mesleğimde 2.yılımın daha başındayken uğradığım bu şiddet ümidimi, şevkimi çokça tüketse de yine de haykırmak istiyorum. Buna ne zaman, nasıl, kim 'dur' diyecek, bilmiyorum ama artık YETER" ifadelerine yer verdi.

BAKAN KOCA: TOPLUMU HAREKETE GEÇİRECEĞİZ

Bakan Koca, Pendik'te Acil Serviste saldırıya uğrayan Doktor Esma Demir'le ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "2020'de yapılan değişiklikle, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarının cezasını yasa 1,5'la çarpıyor. Sonuç alamadık. İki yıllık hekim arkadaşımız Dr. Esma'ya yapılan saldırı çok sayıdaki olaydan biri. 'Artık yeter' çığlığı. Sorun tüm toplumun. Toplumu harekete geçireceğiz" dedi. (DHA)

1c219793ced53277accf12d8c04c25a5

5167c72a06c031a889eca9bda5765dac

b092fe506ab2736d943153a1c98fb0d7

c70c8350e0d43f423b7ec6d9cb87ed56

Kadın doktora kâbusu yaşattı! Cinsel tacizin cezası belli olduKadın doktora kâbusu yaşattı! Cinsel tacizin cezası belli oldu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Masum göründüğüne bakmayın! Gölgesinde durmak bile öldürebilirMasum göründüğüne bakmayın! Gölgesinde durmak bile öldürebilir
PARTNERCamdaki Kız'da ortalık fena karışıyor! Babasını, kocasının yasak aşkıyla yakaladıCamdaki Kız'da ortalık fena karışıyor! Babasını, kocasının yasak aşkıyla yakaladı
'Makas' kazası! Metal yığınına döndüler'Makas' kazası! Metal yığınına döndüler
Anahtar Kelimeler:
Pendik Fahrettin Koca Sağlık Bakanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

19 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

19 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Sevilen dizi için final kararı verildi

Sevilen dizi için final kararı verildi

Okul bahçesinde kan donduran olay! Asılı halde bulundu

Okul bahçesinde kan donduran olay! Asılı halde bulundu

Kılıçdaroğlu: Yeterli gıda yok

Kılıçdaroğlu: Yeterli gıda yok

Futbolu bırakmıştı! Gelen haberle zengin oldu

Futbolu bırakmıştı! Gelen haberle zengin oldu

Avukatların asgari ücret zammını "müjde" diyerek açıkladı

Avukatların asgari ücret zammını "müjde" diyerek açıkladı

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Ekonomist Necmettin Batırel'den sosyal medyayı sallayan dolar açıklaması

Ekonomist Necmettin Batırel'den sosyal medyayı sallayan dolar açıklaması

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

Ormanlık alandaki barakada yaşıyorlardı! Gözyaşlarına boğuldular

Ormanlık alandaki barakada yaşıyorlardı! Gözyaşlarına boğuldular

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Trafik cezasıyla ilgili dikkat çeken karar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.