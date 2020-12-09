Önce estetiğe şimdi de doğal görünüme para harcıyor! 17 yaşından beri...

Molly-Mae Hague, daha 'doğal' bir görünüm elde etmek için bir yolculuğa çıkarken, son zamanlarda kozmetik prosedürlerinin çoğunu tersine çeviriyor.

Uzmanlar, 21 yaşındaki genç kadının düzenli prosedürler için 8 bin sterlinden fazla harcadığını ve şimdi bunları tersine çevirmek için yine bir o kadar masraf yaptığını kaydetti.

Molly-Mae'nin dolgu maddesi enjekte etmek ve çıkarmak için 6.000 sterlinden fazla ve dişleri için en az sterlin daha harcayabileceği tahmin ediliyor. Kozmetik cerrahlara göre, dudak dolgusu ml başına 500 sterline kadar mal olabilir ve yaklaşık altı ay sürebilir. Buna ek olarak, tedavinin çözülmesinin maliyeti de var ve bu da onu nerede yaptırdığına bağlı olarak yaklaşık 250 sterline mal olabilir.

17 YAŞINDAN BERİ DOLGU YAPTIRIYOR

Realite şov yıldızı Ekim ayında 17 yaşından beri sahip olduğu dudak dolgusunun daha doğal bir görünüm için eritilmesi kararını açıklamıştı.

Doğal dudaklara olan sevgisinden bahsetti ve 'yumrulu engebeli korkunç dolgusunu' özlemediğini söyledi.

Hayranlarını YouTube kanalında dudak dolgusunun kaldırılması için bir yolculuğa çıkardı ve şöyle konuştu: 'Bu, son altı aydır ertelediğim bir şey. Dudaklarımı eritiyorum. Dudak dolgusu yolculuğum çok çok uzun sürdü.