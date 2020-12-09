Önce estetiğe şimdi de doğal görünüme para harcıyor! 17 yaşından beri...

Molly-Mae Hague, daha 'doğal' bir görünüm elde etmek için bir yolculuğa çıkarken, son zamanlarda kozmetik prosedürlerinin çoğunu tersine çeviriyor.
Uzmanlar, 21 yaşındaki genç kadının düzenli prosedürler için 8 bin sterlinden fazla harcadığını ve şimdi bunları tersine çevirmek için yine bir o kadar masraf yaptığını kaydetti.
Molly-Mae'nin dolgu maddesi enjekte etmek ve çıkarmak için 6.000 sterlinden fazla ve dişleri için en az sterlin daha harcayabileceği tahmin ediliyor. Kozmetik cerrahlara göre, dudak dolgusu ml başına 500 sterline kadar mal olabilir ve yaklaşık altı ay sürebilir. Buna ek olarak, tedavinin çözülmesinin maliyeti de var ve bu da onu nerede yaptırdığına bağlı olarak yaklaşık 250 sterline mal olabilir.
Realite şov yıldızı Ekim ayında 17 yaşından beri sahip olduğu dudak dolgusunun daha doğal bir görünüm için eritilmesi kararını açıklamıştı.
Doğal dudaklara olan sevgisinden bahsetti ve 'yumrulu engebeli korkunç dolgusunu' özlemediğini söyledi.
Hayranlarını YouTube kanalında dudak dolgusunun kaldırılması için bir yolculuğa çıkardı ve şöyle konuştu: 'Bu, son altı aydır ertelediğim bir şey. Dudaklarımı eritiyorum. Dudak dolgusu yolculuğum çok çok uzun sürdü.
Yaklaşık 17 yaşımdan beri dudaklarımı dolgu ile dolduruyorum ki bu kelimenin tam anlamıyla saçma. Geri alma süreci boyunca sizinle konuşmak istiyorum. Şu anda her şeyle bir yolculuğa çıkıyorum ve kendimi çok daha doğal hissediyorum. Şu anda dişlerimi daha doğal hale getirmek için bir şeyler yapıyorum. Yüzümün her yerinde bir şeyler yaptım. Dolgu yaptırmadan önceki görünüme geri dönmeye başladığımı hissediyorum ve bundan gerçekten çok mutluyum.'
Sosyal medya fenomeni aynı zamanda, daha doğal görünmesi için mükemmel inci gibi beyaz dişlerinin de eski haline dönmesini istiyor. Çarpıcı güzellik prosedürlerinden bazılarını 'tersine çevirme' arayışının bir parçası olarak, en iyi dişçiyi arıyor. Molly-Mae’nin inci beyazları ona 1.000 sterline mal olmuş olabilir, ancak tedavilerini 'tersine çevirirken' bunların değiştirilmesi veya çıkarılması da yüksek bir maliyete neden olacak.
Konu hakkında konuşan estetik cerrah, 'diğer insanlar, Molly-Mae gibi ünlülerin dolgun dudaklarını erittiğini görüyor. Çözünen dudak dolgusu, dermal dolguyu hızla parçalayabilen ve dudaklara hyaluronidaz enjekte edilmesini içeren bir tedavidir. Çözücü tedaviyi genellikle dudaklarını fazla doldurmuş veya aşırı doldurma veya kötü enjeksiyon tekniklerinden sonra topaklar kalmış kişiler için kullanıyoruz. Molly'nin yaşı çok genç ancak dudaklarında çok fazla dolgu enjeksiyonu vardı. Molly-Mae gerçekten de 16 - 17 yaşından beri dudak dolgusu tedavisi görüyorsa ve şu anda 21 yaşındaysa, bu neredeyse altı yıldır dudak dolgusu demektir ’ diyor.
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