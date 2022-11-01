Önce gönüllü sonra pişman oldu: Aşı testinde başına gelmeyen kalmadı

Sıtma aşısı için yapılan çalışmalara para karşılığında gönüllü olarak başvuran kadının başına gelmeyen kalmadı. Testin yapılacağı gün sadece kolunun açık olduğu özel bir kıyafet giyen kadını, aç bırakılmış yüzlerce sivrisinek ısırıyordu. Carolina Reid isimli kadına, testin yapılacağı gün ve bir önceki gün duş yapmaması gerektiği de belirtilmiş.

"EĞLENCELİ DEĞİLDİ"

30 yaşında bir şef olan Reid, verdiği bir röportajda yaşadıklarından “Eğlenceli değildi” diye bahsetti. 10 dakika boyunca sessizce oturarak sivrisineklerin doymasını bekleyen kadın, süreç boyunca içinden çığlık attığını söyledi.

KADINA PARAZİT ENJEKTE EDİLDİ

Carolina Reid’e sivrisineklerle başbaşa kalmadan önce özel bir sıtma paraziti enjekte ediliyordu. Sıtmaya neden olan etkenlerin durması için enjekte edilen bileşim sayesinde kadının hasta olmasının önüne geçilmeye çalışıldı.

SİVRİSİNEKLER DE AŞILAYICI OLDU

Sivrisinekler, Washington Üniversitesi'nden sıtma uzmanı Dr. Sean Murphy tarafından yürütülen küçük bir klinik deneyde, ona yeni bir tür sıtma aşısı enjekte eden aşılayıcılarıydı. Sıtma araştırmacılarının aşılayıcı olarak sivrisinekleri kullanmalarının nedeni, yeni aşı adaylarını hızlı bir şekilde test etmelerine ve tüm aşı üretim sürecinden geçmelerine izin vermesidir.

SITMA AŞISI İÇİN YILLARDIR ÇALIŞILIYOR

ABD Donanması, bir gün başarılı bir aşının denizciler tarafından kullanılabileceğini umarak, on yıllardır bu tür sivrisinek ısırması yoluyla aşılama yapıyor.

Reid, sivrisinekler tarafından birkaç ay boyunca bir değil iki değil beş kez aşılandı! Toplamda 600'den fazla ısırığa maruz kaldı. Her ziyaretinde birkaç yüz sivrisinek tarafından ısırılır, birkaç yüz dolar alır ve sonraki günlerde düzenli olarak kan vermeye giderdi.

SITMAYA YAKALANDI

Deneylerden sonraki gün kadının vücudunda kızarıklıkların çıkması ve yanma gibi reaksiyonlar normaldi. Birkaç ay süren deneylerden sonra Reid sıtmaya yakalandı.

Haberi alan genç kadın gözyaşlarına boğuldu. Başarılı bir aşı denemesinin böyle bitmemesi gerekiyordu, diye düşündü. "Bütün bu araştırma, tüm bu diğer insanların yaptığı tüm bu çalışmalar, istedikleri sonucu alamadılar" dedi.

AŞIYI YAPMAK ÇOK ZOR

Sıtma, aşı hazırlamak için zor bir hastalıktır. Sıtma gizli bir patojendir. Vücuda girdiğinde, karaciğere gitmek için kestirme yol yapar ve insanlar semptom göstermeden önce orada en az altı gün geçirir. Oldukça etkili, iyi bilinen bazı sıtma ilaçları mevcut, ancak hastalık ölümcül olmaya devam ediyor, çünkü tedavinin erken başlaması gerekiyor ve birçok insan çok geç olana kadar buna sahip olduklarının farkında değil.



