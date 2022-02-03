Önce öldürdüler sonra yakmaya çalıştılar! Polis ekipleri 6 yaşındaki talihsiz çocuğu bulduğunda çoktan donmuştu

Damari Perry'nin öz abisi cinayetten tutuklandı. İşte son dakika haberinin detayları! 6 yaşındaki Damari Perry, sokakta iç organları donmuş şekilde bulundu. Polis ekipleri hemen hastaneye götürse de talihsiz çocuk çoktan hayatını kaybetmişti.
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Olayın ardından Perry'nin öz abisi tutuklandı. Talihsiz çocuğun ablası ise birlikte partiye gittiklerini sonrasını hatırlamadığını söyledi. Otopsi sonucunda bazı iç organların donduğu belirlendi. Talihsiz çocuğun annesi Jannie Perry, oğlunun kaybolduğunu belirtmişti.
Eyalet Savcısı aile üyelerinin ifadelerinin çeliştiğini belirledi. Damari'nin babasıyla birlikte ortaya çıkan fotoğraflarında da babasının çocuklarının yanında sigara içtiği görülüyor.
Damari'nin abisi Jeremiah Perry, tutuklandı.
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