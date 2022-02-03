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  4. Önce öldürdüler sonra yakmaya çalıştılar! Polis ekipleri 6 yaşındaki talihsiz çocuğu bulduğunda çoktan donmuştu

Önce öldürdüler sonra yakmaya çalıştılar! Polis ekipleri 6 yaşındaki talihsiz çocuğu bulduğunda çoktan donmuştu

03.02.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha 6 yaşındaydı aile üyeleri tarafından 'ceza' verilerek öldürüldü! Akıllara durgunluk veren iğrenç olayın ardından son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Damari Perry, henüz 6 yaşındaydı. Aile üyeleri tarafından dondurucu soğukta duş aldırıldı. Şiddetle kusmaya başlayan talihsiz çocuk yakıldı ve sonra sokağa atıldı.

Önce öldürdüler sonra yakmaya çalıştılar! Polis ekipleri 6 yaşındaki talihsiz çocuğu bulduğunda çoktan donmuştu

Damari Perry'nin öz abisi cinayetten tutuklandı. İşte son dakika haberinin detayları! 6 yaşındaki Damari Perry, sokakta iç organları donmuş şekilde bulundu. Polis ekipleri hemen hastaneye götürse de talihsiz çocuk çoktan hayatını kaybetmişti.

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ÖNCE ÖLDÜRDÜLER SONRA YAKMAYA ÇALIŞTILAR!

Olayın ardından Perry'nin öz abisi tutuklandı. Talihsiz çocuğun ablası ise birlikte partiye gittiklerini sonrasını hatırlamadığını söyledi. Otopsi sonucunda bazı iç organların donduğu belirlendi. Talihsiz çocuğun annesi Jannie Perry, oğlunun kaybolduğunu belirtmişti.

Eyalet Savcısı aile üyelerinin ifadelerinin çeliştiğini belirledi. Damari'nin babasıyla birlikte ortaya çıkan fotoğraflarında da babasının çocuklarının yanında sigara içtiği görülüyor.

ÖZ ABİSİ CİNAYETTEN TUTUKLANDI

Damari'nin abisi Jeremiah Perry, tutuklandı.

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