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  4. Önce sevdi, sonra kaçtı! Taksim’de vatandaşın köpekle imtihanı

Önce sevdi, sonra kaçtı! Taksim’de vatandaşın köpekle imtihanı

İLGİNÇ HABERLER  | 16.07.2020 10:31 | Son Güncelleme

Taksim Meydanı'ndaki köpeği sevmek isteyen bir vatandaş, köpek kendisini bırakmayınca ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kendisini seven genci bırakmak istemeyen köpek, adamın zor anlar yaşamasına neden oldu.

Önce sevdi, sonra kaçtı! Taksim’de vatandaşın köpekle imtihanı

Taksim’de bir vatandaş meydanda dolaşan köpeğin yanına giderek onu sevmeye başladı. Bunun üzerine sokak köpeği de sevgisini göstermek için karşılık verdi. Oyun oynamak isteyen köpek, adamın üzerine çıktı, kolunu ağzına aldı. Bir süre sonra adam köpeğin yanından ayrılmak istedi ancak köpek buna izin vermedi. O anlarda ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Durumu gören bir başka vatandaşın köpeğe yiyecek vermesiyle köpek yemeğe yöneldi. Vatandaş, köpeğe yemek veren vatandaşa teşekkür ederek oradan hızlıca uzaklaştı. Adamın, köpeğin peşinden gelmediğine emin olmak için sık sık arkasında baktığı görüldü.

(Özel) Önce sevdi, sonra kaçtı: Taksim’de vatandaşın köpekle imtihanı

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