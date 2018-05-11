Önce sütyenini düzeltti, sonra burnunu karıştırdı! O anlar viral oldu

Park halindeki arabanın camında burnunu karıştırıp sütyenini düzelten kadın hayatının şokunu yaşadı.

Vietnam'da yoldan geçen genç kadın park halindeki arabanın camına bakarak üstünü başını düzeltmek isterken rezil oldu.

Önce sütyenini düzelten daha sonra burnunu karıştıran kadın arabanın camının açılmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından paylaşılan kadının fotoğrafları viral olurken bazı kişiler bunun sahte olduğunu düşündü.

Ancak birçok kişi kadının görüntüsünü komik bulduğunu, sahte olup olmadığyla ilgilenmediklerini söyledi.