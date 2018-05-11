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Önce sütyenini düzeltti, sonra burnunu karıştırdı! O anlar viral oldu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 11.05.2018 09:42 | Son Güncelleme

Kadın erkek yapmaktan kendimizi alamadığımız bir şey varsa o da yolda yürürken kendimize araba camında çeki düzen vermek olabilir. Tıpkı bu kadının yaptığı gibi. Ancak onun başına gelenler utandıran anların yaşanmasına neden oldu.

Önce sütyenini düzeltti, sonra burnunu karıştırdı! O anlar viral oldu

Park halindeki arabanın camında burnunu karıştırıp sütyenini düzelten kadın hayatının şokunu yaşadı.

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Vietnam'da yoldan geçen genç kadın park halindeki arabanın camına bakarak üstünü başını düzeltmek isterken rezil oldu.

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Önce sütyenini düzelten daha sonra burnunu karıştıran kadın arabanın camının açılmasıyla neye uğradığını şaşırdı.

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Sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından paylaşılan kadının fotoğrafları viral olurken bazı kişiler bunun sahte olduğunu düşündü.

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Ancak birçok kişi kadının görüntüsünü komik bulduğunu, sahte olup olmadığyla ilgilenmediklerini söyledi.

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