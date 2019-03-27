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"Önceki yıllarla mukayese edilemeyecek kadar büyük yatırımlar yaptık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 16:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal: - "2019 yılı fiyatlarıyla 17 yılda hükümet olarak yaptığımız yatırımlar, yeni parayla 1 trilyon 300 milyara yaklaşmış. Önceki yıllarla asla mukayese edilemeyecek kadar büyük" - "AK Parti hükümetlerinde en fazla bütçeyi her zaman eğitime ayırdık. Eğitimin ülkemizin geleceği, kalkınması, ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insan için önemli olduğunu görüyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "2019 yılı fiyatlarıyla 17 yılda hükümet olarak yaptığımız yatırımlar, yeni parayla 1 trilyon 300 milyara yaklaşmış. Önceki yıllarla asla mukayese edilemeyecek kadar büyük." dedi.

Ağbal, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Kastamonu'da devam eden yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacaklarını belirten Ağbal, özellikle başkanlıklarını ilgilendiren yatırımlar konusunda alınması gereken kararları istişare edeceklerini anlattı.

Daha sonra Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı ziyaret eden Ağbal, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi inşaatında da incelemelerde bulunan Ağbal, burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin 17 yıldır önemli yatırımlara imza attığını söyledi.

Her alanda olağanüstü yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Ağbal, "Gerek ulaşım gerek tarım gerek eğitim, sağlık ve diğer alanlarda önceki dönemlerde asla mukayese edilemeyecek yatırımlara imza attık. 2019 yılı fiyatlarıyla 17 yılda hükümet olarak yaptığımız yatırımlar, yeni parayla 1 trilyon 300 milyara yaklaşmış. Önceki yıllarla asla mukayese edilemeyecek kadar büyük." dedi.

- "Eğitim ülkemizin geleceği için önemlidir"

Eğitim alanında da önemli çalışmalara imza attıklarını dile getiren Ağbal, şöyle devam etti:

"AK Parti hükümetlerinde en fazla bütçeyi her zaman eğitime ayırdık. Eğitimin ülkemizin geleceği, kalkınması, ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli insan için önemli olduğunu görüyoruz. Bugün artık üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Kastamonu Üniversitemiz de çok güzel faaliyetlere vesile oluyor. Sadece üniversite yapmakla da kalmıyoruz. Üniversitenin altyapısının yapılması için de bütçeden kaynak ayırıyoruz. Hangi vilayetimize giderseniz gidin, kampüs binalarını görüyorsunuz. Sadece fakülte kurmuyoruz, o fakültelerin binalarını da tamamlıyoruz."

Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi için de gereken desteği sağlayacaklarına işaret eden Ağbal, şunları kaydetti:

"Tıp fakültesinin hızla tamamlanması son derece önemli. İnşaat önemli bir aşamaya gelmiş. 2019 yılı yatırım programında özellikle bitmeye yakın işlere özel önem veriyoruz. Bir katkıyla tamamlanacak ve hizmete açılacak projelere yıl içerisinde ilave destekler vereceğiz. Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesinde de hemen hemen sona gelinmiş. Biz de Cumhurbaşkanımıza konuyu arz edeceğiz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın da teveccühüyle tıp fakültesini bu sene sonuna kadar tamamlayarak eğitim öğretime hazır hale gelmesi konusunda desteklerimizi sunacağız. İnşallah açılışına bir daha geliriz."

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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal KASTAMONU naci ağbal

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