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One UI 3.0 Samsung telefonlara geliyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.11.2020 14:10 | Son Güncelleme

Samsung, One UI 3.0 arayüzü için bekleyiş yakında sona eriyor. Samsung, hazırladığı bir sayfa ile Android tabanlı akıllı telefonlarında kullanılacak One UI 3.0'ın çıkış tarihini ve yeni arayüzünün bazı öne çıkan özelliklerini paylaştı. Peki One UI 3.0 yenilikleri neler? One UI 3.0 ne zaman çıkacak?

One UI 3.0 Samsung telefonlara geliyor

''One UI 3.0 ne zaman yayınlanacak?'' sorusu yanıt buldu. Samsung, Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra gibi akıllı telefon kullanıcıları tarafından da merakla beklenen One UI 3.0 arayüzü için beklenen tarihi sonunda paylaştı. Samsung, One UI 3.0 çıkış tarihi ile birlikte yeni arayüzün özelliklerini ve yeniliklerini de açıkladı.

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SAMSUNG ONE UI 3.0 İÇİN HAZIRLIĞA BAŞLADI

Samsung, One UI 3.0 için yeni bir internet sitesi hazırladı. Bu sayfada Güney Koreli teknoloji şirketi, akıllı telefonlarına One UI'ın yeni sürümüyle gelecek yeniliklerden bahsetti. Buna göre One UI 3.0'ın özellikleri şöyle sıralandı:

ONE UI 3.0 YENİLİKLERİ

Bildirim: Samsung yeni One UI 3.0 arayüzü için iyileştirilmiş hızlı panel desteği sunuyor. Bu destek ile müzik ve videolar arasında geçiş yapılabiliyor. Ayrıca, yeni geliştirilen bildirim paneli, Samsung'un iddiasına göre telefon kilitliyken daha çok bilgiye ulaşmayı ve farklı uygulamaların mesajlarını tek bir noktadan kontrol etmeyi mümkün kılıyor.
Dinamik kilit ekranı: One UI 3.0 ile kilit ekranında, telefonun kilidi her açıldığında farklı bir görüntü kullanıcılara sunuluyor. 10 farklı kategoride görüntüler kullanıcılara yardımcı oluyor.

Görüntülü görüşme: One UI 3.0 ile tam ekran görüntülü çağrıları yapılabiliyor. Ayrıca, yüz ifadelerinizi taklit eden Arttırılmış Gerçeklik destekli emojiler görüntülü görüşmelerde kullanılabiliyor.

One UI 3.0 görüntülü görüşme

ONE UI 3.0 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

One UI 3.0 ne zaman gelecek sorusunun cevabı ise Samsung tarafından yanıtlandı. Samsung'un açıklamasına göre One UI 3.0, bu aydan (kasım) itibaren bazı Galaxy modellerine sunulmaya başlanacak. Bu modeller öncelikli olarak Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 modelleri olacak. One UI 3.0 güncellemesi alması beklenen bazı Samsung modelleri ise şöyle:

ONE UI 3.0 ALMASI BEKLENEN SAMSUNG MODELLERİ

  • Galaxy Note 20
  • Galaxy Note 20 Ultra 5G
  • Galaxy Z Fold 2
  • Galaxy Flip 5G
  • Galaxy Tab S7
  • Galaxy Tab S7+
  • Galaxy S20
  • Galaxy S20 5G
  • Galaxy S20+
  • Galaxy S20+ 5G
  • Galaxy S20 Ultra
  • Galaxy S20 Ultra 5G
  • Galaxy Z Flip
  • Galaxy Fold
  • Galaxy Fold 5G
  • Galaxy Note 10+
  • Galaxy Note 10+ 5G
  • Galaxy Note 10
  • Galaxy Note 10 5G
  • Galaxy S10e
  • Galaxy S10+
  • Galaxy S10
  • Galaxy S10 5G
  • Galaxy Note 10 Lite
  • Galaxy S10 Lite
  • Galaxy A51
  • Galaxy A51 5G
  • Galaxy A71
  • Galaxy A71 5G
  • Galaxy A50
  • Galaxy A50s
  • Galaxy A70
  • Galaxy A70
  • Galaxy A60
  • Galaxy A80
  • Galaxy A8s
  • Galaxy A90 5G
  • Galaxy A01
  • Galaxy A10
  • Galaxy A10e
  • Galaxy A10 serisi
  • Galaxy A11
  • Galaxy A20
  • Galaxy A20e
  • Galaxy A20
  • Galaxy A21
  • Galaxy A21s
  • Galaxy A30
  • Galaxy A30s
  • Galaxy A31
  • Galaxy A40
  • Galaxy A41
  • Galaxy M51
  • Galaxy M40
  • Galaxy M31
  • Galaxy M31
  • Galaxy M30
  • Galaxy M21
  • Galaxy M11
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