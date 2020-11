One UI 3.0 Samsung telefonlara geliyor

''One UI 3.0 ne zaman yayınlanacak?'' sorusu yanıt buldu. Samsung, Galaxy Note 20 ve Galaxy Note 20 Ultra gibi akıllı telefon kullanıcıları tarafından da merakla beklenen One UI 3.0 arayüzü için beklenen tarihi sonunda paylaştı. Samsung, One UI 3.0 çıkış tarihi ile birlikte yeni arayüzün özelliklerini ve yeniliklerini de açıkladı.

SAMSUNG ONE UI 3.0 İÇİN HAZIRLIĞA BAŞLADI

Samsung, One UI 3.0 için yeni bir internet sitesi hazırladı. Bu sayfada Güney Koreli teknoloji şirketi, akıllı telefonlarına One UI'ın yeni sürümüyle gelecek yeniliklerden bahsetti. Buna göre One UI 3.0'ın özellikleri şöyle sıralandı:

ONE UI 3.0 YENİLİKLERİ

Bildirim: Samsung yeni One UI 3.0 arayüzü için iyileştirilmiş hızlı panel desteği sunuyor. Bu destek ile müzik ve videolar arasında geçiş yapılabiliyor. Ayrıca, yeni geliştirilen bildirim paneli, Samsung'un iddiasına göre telefon kilitliyken daha çok bilgiye ulaşmayı ve farklı uygulamaların mesajlarını tek bir noktadan kontrol etmeyi mümkün kılıyor.

Dinamik kilit ekranı: One UI 3.0 ile kilit ekranında, telefonun kilidi her açıldığında farklı bir görüntü kullanıcılara sunuluyor. 10 farklı kategoride görüntüler kullanıcılara yardımcı oluyor.