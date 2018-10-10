OnePlus 6T ne zaman geliyor? Heyecan yaratan gelişme...

30 Ekim tarihinde, New York'ta yerel saate göre 11:00'da bir lansman etkinliğinde tanıtılacak. Ayrıca şehirde yaşayanlar bu etkinlik için bilet alabilecek. O tarihler arasında New York'ta olma gibi bir planınız yoksa, resmi OnePlus 6T canlı yayınını resmi OnePlus web sitesinden veya YouTube'dan da izleyebilirsiniz.

Piyasaya sürülme tarihi yaklaşan telefona dair ilk yorumların yanı sıra şirketin en yeni cep telefonuyla ilgili tüm ayrıntıları size sunmak için 30 Ekim'deki canlı yayından bilgileri paylaşıyor olacağız.

Son olarak OnePlus'ın yeni amiral gem30 Ekim tarihinde, New York'ta yerel saate göre 11:00'da bir lansman etkinliğinde tanıtılacak. Ayrıca şehirde yaşayanlar bu etkinlik için bilet alabilecek. O tarihler arasında New York'ta olma gibi bir planınız yoksa, resmi OnePlus 6T canlı yayınını resmi OnePlus web sitesinden veya YouTube'dan da izleyebilirsiniz.

Piyasaya sürülme tarihi yaklaşan telefona dair ilk yorumların yanı sıra şirketin en yeni cep telefonuyla ilgili tüm ayrıntıları size sunmak için 30 Ekim'deki canlı yayından bilgileri paylaşıyor olacağız.

Son olarak OnePlus'ın yeni amiral gemisinin 3,5 mm'lik kulaklık girişi kaldırılan ilk telefon modeli olacağını ve ekran içi parmak izi okuyucusu ile geleceğini eklemiş olalım.isinin 3,5 mm'lik kulaklık girişi kaldırılan ilk telefon modeli olacağını ve ekran içi parmak izi okuyucusu ile geleceğini eklemiş olalım.

