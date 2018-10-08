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OnePlus 6T tüm hatlarıyla sızdırıldı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.10.2018 09:26 | Son Güncelleme

Akıllı telefon pazarının yükselen isimlerinden biri olan OnePlus yeni amiral gemisi modeli için gün sayıyor. İşte OnePlus 6T hakkındaki tüm detaylar.

OnePlus 6T tüm hatlarıyla sızdırıldı!

OnePlus’ın yeni amiral gemisi modelini tanıtmasına 2 haftadan daha az bir süre kaldı. Özellikle son birkaç haftadır OnePlus 6T ile ilgili pek çok söylentiye tanıklık ettik. Bu sayede cihazın teknik özelliklerinin büyük bir çoğunluğuna hakim olduğumuzu söylemek mümkün. Nitekim sızıntın dünyasının güvenilir ismi Roland Quandt sayesinde artık telefonun tasarım hattının tümüne de hakimiz.

Öncelikli olarak şunu belirtmemiz gerekiyor. OnePlus 6T fazlasıyla Oppo R17 modelini andırıyor. Sonuç olarak OnePlus ve Oppo’nun aynı Ar-Ge birimini paylaştığını düşünürsek, bu son derece normal. Zaten OnePlus kurucularının da Oppo’dan ayrılan üst düzey yöneticilerden oluştuğunu unutmamak gerekiyor.

OnePlus’ın yeni amiral gemisi modeli Quandt tarafından sızdırılan basın görsellerinde net bir şekilde gözler önüne serilmiş durumda. Bu  görsellere aşağıdan göz atabilirsiniz.

Son dönemde OnePlus 6T’nin 3 ana kamera ile gelebileceği yönünde bazı söylentiler mevcuttu. Fakat görünen o ki OnePlus 3’lü ana kamera modülünü önümüzdeki yıl satışa sunacağı OnePlus 7 modelinde kullanacak.

OnePlus 6 ve 6T arasındaki en önemli fark ise büyüyen ekran oranı ve parmak izi okuyucusunun ekranın alt kısmına taşınmış olması. Tabi ki bir de yükselen teknik donanım var.
Bu arada 6T’de 3.5mm kulaklık girişinin bulunmadığını da hatırlatalım.

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Anahtar Kelimeler:
OnePlus 6T teknoloji

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