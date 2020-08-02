HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. OnePlus 8T Geekbench’de gövde gösterisi yaptı

OnePlus 8T Geekbench’de gövde gösterisi yaptı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.08.2020 11:54 | Son Güncelleme

OnePlus’ın yeni amiral gemisi modeli 8T Geekbench testinde ortaya çıktı. İşte OnePlus 8T hakkındaki ilk detaylar.

OnePlus 8T Geekbench’de gövde gösterisi yaptı

Çin’in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan OnePlus geçtiğimiz günlerde Nord isimli modelini satışa sunmuştu. Şimdiye kadar hep Apple gibi üst segment modeller üreten Çinli şirket, tarihinde ilk defa orta segment bir model ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıktı.

OnePlus Nord’un satışa sunulmasının ardından gözler şirketin bir sonraki amiral gemisi modeli olan 8T’ye çevrildi.

Teknoloji gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere OnePlus her yıl iki amiral gemisi modeli ile karşımıza çıkıyor. Hatırlanacağı üzere bu yılın başlarında OnePlus 8 modeli satışa sunulmuştu. Şimdi ise sıra 8T modeline geldi.

Çinli üretici T serisindeki modellerini genel olarak Ekim – Kasım ayı gibi satışa sunuyor. Dolayısıyla OnePlus 8T’nin tanıtımına da 1 ya da 2 ay gibi bir süre kaldı diyebiliriz. Elbette koronavirüs salgını sebebiyle bir gecikme yaşanmazsa.

Hali hazırda Çinli şirketin OnePlus 8T için tüm hazırlıklarını bitirdiği zaten biliniyordu. Nitekim 8T geçtiğimiz gün Geekbench performans testinde adeta gövde gösterisi yaptı.

Tek çekirdek testinden 912 puan alan telefon çok çekirdek testinden ise 3288 puan almayı başardı. OnePlus’ın yeni amiral gemisi modelinin özellikleri muhtemelen önümüzdeki günlerde netleşecektir. Lakin genel kanı 8T ve 8T Pro’da SD865+ yonga seti kullanılacağı yönünde.

oneplus-8t-600x531

Rover Mars’ta hayat izi aramaya çıktı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
LG Mobile son 17 yılın en dip seviyesinde!LG Mobile son 17 yılın en dip seviyesinde!
2020 -2021 KYK bursu çıkmayanlar nerelerden burs alabilir? 2020 -2021 KYK bursu çıkmayanlar nerelerden burs alabilir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'ya çıkacağı tarihi açıkladı!

Müge Anlı'ya çıkacağı tarihi açıkladı!

Lunaparkta 'çarpışan otoya çok çarptın' kavgası! Yaralılar var

Lunaparkta 'çarpışan otoya çok çarptın' kavgası! Yaralılar var

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Nisa Bölükbaşı yedi yıl önce bakın ne yapmış?

Nisa Bölükbaşı yedi yıl önce bakın ne yapmış?

Her şey bir anda oldu! Sigara içmeye çıktığı sırada dehşeti yaşadı

Her şey bir anda oldu! Sigara içmeye çıktığı sırada dehşeti yaşadı

Kartal'da polise saldırı! Kurşunların hedefi oldu

Kartal'da polise saldırı! Kurşunların hedefi oldu

İlginizi Çekebilir

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Samsung'un yeni amirali fiyatıyla da şaşırtacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Bu teknoloji ile kulaklık taşımanıza gerek kalmayacak!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Yerli otomobil TOGG'a dair çarpıcı detaylar!

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Redmi Note 8 Pro için güncelleme yayınlandı

Skoda'nın yeni 'super' sedanının Türkiye fiyatı açıklandı!

Skoda'nın yeni 'super' sedanının Türkiye fiyatı açıklandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sosyal medya devleri bu kararlara uymazsa 6 ay içerisinde...

Sosyal medya devleri bu kararlara uymazsa 6 ay içerisinde...

İkinci el fiyatlarında flaş gelişme! Fiyatlar düşüyor mu? Uzmanlar uyardı!

İkinci el fiyatlarında flaş gelişme! Fiyatlar düşüyor mu?

Oyun tutkunları buraya! İşte hiç duymadığınız bilgisayar oyunları...

İşte hiç duymadığınız bilgisayar oyunları...

Akıllı telefon pazarında dengeler değişiyor

Akıllı telefon pazarında dengeler değişiyor

Samsung Bixby ömrünü doldurmak üzere

Samsung'dan büyük karar! Bixby'ın fişini çekiyor

İşte sıra dışı tasarıma sahip Red Magic TWS

İşte sıra dışı tasarıma sahip Red Magic TWS

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.