OnePlus 8T Geekbench’de gövde gösterisi yaptı

Çin’in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan OnePlus geçtiğimiz günlerde Nord isimli modelini satışa sunmuştu. Şimdiye kadar hep Apple gibi üst segment modeller üreten Çinli şirket, tarihinde ilk defa orta segment bir model ile teknoloji tutkunlarının karşısına çıktı.

OnePlus Nord’un satışa sunulmasının ardından gözler şirketin bir sonraki amiral gemisi modeli olan 8T’ye çevrildi.

Teknoloji gündemini az çok yakından takip edenlerin de bildiği üzere OnePlus her yıl iki amiral gemisi modeli ile karşımıza çıkıyor. Hatırlanacağı üzere bu yılın başlarında OnePlus 8 modeli satışa sunulmuştu. Şimdi ise sıra 8T modeline geldi.

Çinli üretici T serisindeki modellerini genel olarak Ekim – Kasım ayı gibi satışa sunuyor. Dolayısıyla OnePlus 8T’nin tanıtımına da 1 ya da 2 ay gibi bir süre kaldı diyebiliriz. Elbette koronavirüs salgını sebebiyle bir gecikme yaşanmazsa.

Hali hazırda Çinli şirketin OnePlus 8T için tüm hazırlıklarını bitirdiği zaten biliniyordu. Nitekim 8T geçtiğimiz gün Geekbench performans testinde adeta gövde gösterisi yaptı.