OnePlus 8T ortaya çıktı

Çinli teknoloji üreticisi OnePlus’ın bu ay içerisinde tanıtacağı uygun fiyatlı amiral gemisi modeli OnePlus 8T render görselleri ile bugün karşımıza çıktı. Ana modele benzeyen bir tasarım ile gelecek olan yeni model, arka kamera kurulumundaki tasarımı ile ana modelden ayrışacak.

Telefonda 6.55 inç büyüklüğünde 1080 x 2400 çözünürlüğünde 120 Hz tazelemeli AMOLED ekran bulunacak. Kalbinde Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti ve 8 GB LPDDR4X RAM yer alacak olan telefon kamera kurulumu ile abisine çok benzeyecek. Cihazın arka bölümünde 48 Megapiksel ana OIS + EIS Hybrid sabitleme ana kamera + 16 Megapiksel 116 derece ultra geniş açılı kamera f/2.2 diyafram + 5 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik sensörüne yer verilecek.

Ön tarafta ise sol üst köşede nokta çentik şekilinde 32 Megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Fiyat bandı olarak 800 doları tercih edecek olan bu modelin Türkiye pazarına henüz gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Jurassic World Dominion çekimleri durduruldu

