HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. OnePlus Band'in özellikleri ile birlikte tanıtım tarihi de belli oldu

OnePlus Band'in özellikleri ile birlikte tanıtım tarihi de belli oldu

11.01.2021 11:46 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
OnePlus Band'in özellikleri ile birlikte tanıtım tarihi de belli oldu

OnePlus geçtiğimiz günlerde OnePlus Band adlı kendi fitness takipçisi üzerinde çalıştığını doğrulamıştı. Şimdi şirket, OnePlus Band adlı ilk akıllı bandını 11 Ocak’ta Hindistan’da yerel saatle 11:00’de tanıtacağını duyurdu.

Şirket ayrıca akıllı bandın kandaki oksijen doygunluğunu ölçmek için bir SpO2 sensörüyle geleceğini doğruladı.

ONEPLUS BAND ÖZELLİKLERİ

Cihazın özellikleri arasında suya ve toza dirençli oluşu da dikat çekiyor. Yeni akıllı saat Yoga, Yüzme ve Kriket dahil toplam 13 egzersiz modunu destekleyecek. Cihazın pil kapasitesi şu anda bilinmemekle birlikte, OnePlus, cihazın tek şarjla 14 günlük pil ömrü sunacağını iddia ediyor.

Şirket, yaklaşmakta olan bu fitness takipçisi hakkında henüz herhangi bir bilgi açıklamamış olsa da, raporlar OnePlus Band’ın Hindistan pazarında yaklaşık 34 $ (250 TL) gibi bir fiyatla piyasaya sürüleceğini bildiriyor. Giyilebilir cihazla ilgili yeni bir sızıntı, ürünün dokunmatik giriş desteğine sahip 1,1 inç AMOLED ekrana sahip olacağını iddia ediyor. Cihaz IP68 sertifikasına sahip olacak. Suya ve toza dayanıklı olması bu sertifikadan gelen bir özellik.

OnePlus akıllı saat, piyasadaki Xiaomi, Realme, Honor ve daha fazlası gibi markaların bir dizi fitness cihazıyla rekabet edecek. Tüm bu cihazlar aynı fiyat aralığında satışa sunuluyor. Yeni akıllı saatin fitness takipçisinin kendisini diğerlerinden nasıl farklılaştırdığını görmek ilginç olacak.

Yeni iPhone kameraları bekleyenler için kötü haber!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı
İşte herkesin merak ettiği özellikleriİşte herkesin merak ettiği özellikleri
Dileklerin kabul olması için hangi dualar okunur?Dileklerin kabul olması için hangi dualar okunur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Yılın ilk Kabine toplantısı bugün!

Yılın ilk Kabine toplantısı bugün!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan WhatsApp açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan WhatsApp açıklaması

Altın sert düştü!

Altın sert düştü!

WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

WhatsApp'tan flaş güncelleme açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Acı haber: 1 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

Endonezya’da kaybolan uçağın düştüğü açıklandı

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Korkutan açıklama: Sebebi mutasyonlu virüs olabilir

Diğer Haberler

Oyunculara özel: AOC GK500 oyuncu klavyesi incelemesi

Oyunculara özel: AOC GK500 oyuncu klavyesi incelemesi

Mi Band 5'e rakip doğdu: OnePlus Band tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi Band 5'e uygun fiyatlı rakip geldi! İşte özellikleri

YouTube kanalları platformdan kaldırılabilecek

YouTube kanalları platformdan kaldırılabilecek

WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili çifte standart

WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesi ile ilgili çifte standart

Siber saldırılar hastaneleri hedef alıyor

Siber saldırılar hastaneleri hedef alıyor

Yerli mesajlaşma uygulaması Dedi hangi özelliklere sahip?

İşte herkesin merak ettiği özellikleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.