OnePlus Band'in özellikleri ile birlikte tanıtım tarihi de belli oldu

Şirket ayrıca akıllı bandın kandaki oksijen doygunluğunu ölçmek için bir SpO2 sensörüyle geleceğini doğruladı.

ONEPLUS BAND ÖZELLİKLERİ

Cihazın özellikleri arasında suya ve toza dirençli oluşu da dikat çekiyor. Yeni akıllı saat Yoga, Yüzme ve Kriket dahil toplam 13 egzersiz modunu destekleyecek. Cihazın pil kapasitesi şu anda bilinmemekle birlikte, OnePlus, cihazın tek şarjla 14 günlük pil ömrü sunacağını iddia ediyor.

Şirket, yaklaşmakta olan bu fitness takipçisi hakkında henüz herhangi bir bilgi açıklamamış olsa da, raporlar OnePlus Band’ın Hindistan pazarında yaklaşık 34 $ (250 TL) gibi bir fiyatla piyasaya sürüleceğini bildiriyor. Giyilebilir cihazla ilgili yeni bir sızıntı, ürünün dokunmatik giriş desteğine sahip 1,1 inç AMOLED ekrana sahip olacağını iddia ediyor. Cihaz IP68 sertifikasına sahip olacak. Suya ve toza dayanıklı olması bu sertifikadan gelen bir özellik.

OnePlus akıllı saat, piyasadaki Xiaomi, Realme, Honor ve daha fazlası gibi markaların bir dizi fitness cihazıyla rekabet edecek. Tüm bu cihazlar aynı fiyat aralığında satışa sunuluyor. Yeni akıllı saatin fitness takipçisinin kendisini diğerlerinden nasıl farklılaştırdığını görmek ilginç olacak.

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