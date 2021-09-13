OnePlus, Buds Z2 ‘yi tanıtmaya hazırlanıyor

Renderlardan , OnePlus’ın yeni TWS ürününün tasarım açısından öncekiyle neredeyse aynı olacağını görebiliyoruz . Eski ve yeni modeller arasındaki tek büyük fark, ikincisinde açılı kulak uçlarının bulunması olacaktır.

Bunun dışında, bu kulak içi kablosuz kulaklıkların tasarımı hakkında konuşulacak bir şey yok. Çünkü şarj durumu bile aynı olacaktır.

Bununla birlikte, ne tipster ne de yayın, yaklaşan OnePlus ses aksesuarının özellikleri hakkında herhangi bir bilgiye sahip değil. Ancak bu TWS ürününün Ekim ayında piyasaya sürüleceğini ve beyaz dışında daha fazla renkte gelebileceğini biliyorlar.

OnePlus ayrıca önümüzdeki ay OnePlus 9 RT’yi piyasaya sürmeye karar verdiğinden , OnePlus Buds Z2, bu yılın başlarından itibaren OnePlus 9R’nin halefi ile birlikte resmi hale gelebilir. Şirket bu yeni kulaklıkları ile beraber küresel pazarda önemli bir pazar payı elde etmeyi hedefliyor. Rakiplerine göre daha uygun bir fiyatla satışa çıkacak olması da avantajlarından biri diyebiliriz.

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