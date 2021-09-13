HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. OnePlus, Buds Z2 ‘yi tanıtmaya hazırlanıyor

OnePlus, Buds Z2 ‘yi tanıtmaya hazırlanıyor

13.09.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü teknoloji analistlerinden Steve Hemmerstoffer, yaklaşmakta olan OnePlus Buds Z2’nin görüntülerini 91Mobiles aracılığıyla paylaştı. Bu işlemeler canlı görüntülere dayandığından, bu muhtemelen ürünün son tasarımı olacaktır.

OnePlus, Buds Z2 ‘yi tanıtmaya hazırlanıyor

Renderlardan , OnePlus’ın yeni TWS ürününün tasarım açısından öncekiyle neredeyse aynı olacağını görebiliyoruz . Eski ve yeni modeller arasındaki tek büyük fark, ikincisinde açılı kulak uçlarının bulunması olacaktır.

Bunun dışında, bu kulak içi kablosuz kulaklıkların tasarımı hakkında konuşulacak bir şey yok. Çünkü şarj durumu bile aynı olacaktır.

Bununla birlikte, ne tipster ne de yayın, yaklaşan OnePlus ses aksesuarının özellikleri hakkında herhangi bir bilgiye sahip değil. Ancak bu TWS ürününün Ekim ayında piyasaya sürüleceğini ve beyaz dışında daha fazla renkte gelebileceğini biliyorlar.

OnePlus ayrıca önümüzdeki ay OnePlus 9 RT’yi piyasaya sürmeye karar verdiğinden , OnePlus Buds Z2, bu yılın başlarından itibaren OnePlus 9R’nin halefi ile birlikte resmi hale gelebilir. Şirket bu yeni kulaklıkları ile beraber küresel pazarda önemli bir pazar payı elde etmeyi hedefliyor. Rakiplerine göre daha uygun bir fiyatla satışa çıkacak olması da avantajlarından biri diyebiliriz.

Spotify otomatik şarkı ekleme özelliği aktif hale geliyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şaşırtan kalabalık! Görenler oto pazar sanıyor Şaşırtan kalabalık! Görenler oto pazar sanıyor
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Samsung Business Edition dizüstülerini duyurduSamsung Business Edition dizüstülerini duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Fatih Terim'den Şenol Güneş açıklaması

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü! Yarışmacıyı stüdyodan kovdu

Mehmet Yalçınkaya çılgına döndü! Yarışmacıyı stüdyodan kovdu

Davutoğlu'nun Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaretinde gerginlik yaşandı

Davutoğlu'nun Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileleri ziyaretinde gerginlik yaşandı

Başkent'te otomobil ile servis kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü

Başkent'te otomobil ile servis kafa kafaya çarpıştı: 5 ölü

Millet İttifakı'nın planı: Liderler Kabinesi!

Millet İttifakı'nın planı: Liderler Kabinesi!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Falakacı kargocu olayında flaş gelişme: Kadınlardan birisi benim

Falakacı kargocu olayında flaş gelişme: Kadınlardan birisi benim

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Resmi Gazete'de yayınlandı! Artık Uzman erbaşlara da verilecek

Resmi Gazete'de yayınlandı! Artık Uzman erbaşlara da verilecek

ABD, "Öldürdük" demişti! Afganistan'daki operasyonda flaş detay

ABD, "Öldürdük" demişti! Afganistan'daki operasyonda flaş detay

Taksi parası ödemek istemeyen kızın yaptıkları 'pes' dedirtti

Taksi parası ödemek istemeyen kızın yaptıkları 'pes' dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.