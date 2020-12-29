Oniks taşının özellikleri ve faydaları nelerdir?

Bazı kişilerin bu değerli veya yarı değerli taşlara ilgisi vardır. Bu taşların ne anlama geldikleri, özellikleri, faydaları ve sağlık konusunda gerçekten bir yarar sağlayıp sağlamadıkları merak konusudur. Bizde bu yazımızda oniks taşı hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Oniks Taşı Nedir ve Nasıl Oluşur?

Milyonlarca yıl içerisinde yeryüzüne ulaşan oniks taşı, kayaçların bazı bileşenlerin ısınma ve soğumasıyla zaman içerisinde bir araya gelmesiyle oluşmuş bir taştır. Oniks taşı, ingilizce “onix”olarak adlandırılmaktadır. Aynı zamanda “ayrılık taşı” ve “şans taşı” olarak da adlandırılmaktadırlar.

Oniks Taşlarının Özellikleri

Yarı değerli taş grubunda bulunur. Damarlı akik olarak da kayıtlarda yer almaktadır. Kuvars grubunda yer almasının yanı sıra kriptokristal şeklinde bilinir. Yani taneleri gözle görülemeyecek kadar ufak yapılardan oluşmuş, kristal bir kayaçtır. Üzerindeki farklı katmanlar ile beraber değişik renklere sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu da görsel açıdan oniks taşını çekici kılmaktadır.

Genel olarak yer yüzünde siyah renkte bulunur. Katmanları üzerinden birçok değişik renk ortaya çıkarmaktadır. Beyaz ve siyah başta olmak üzere aynı zamanda mavi ile yeşil gibi renkleri üzerinden kristalize bir görüntü ortaya çıkarır. Aynı zamanda özellikleri ve renkleri ile beraber farklı türlerinin de olduğu biliniyor.