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Oniks taşının özellikleri ve faydaları nelerdir?

29.12.2020 19:25 | Son Güncelleme:
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Oniks taşının özellikleri ve faydaları nelerdir?

Doğada bir çok değerli ve yarı değerli taş bulunur. Bu taşlar nasıl birbirlerinin aynısı değilse özellikleri de aynı değildir. Her taşın görünüşü ve kullanılma amacı farklıdır. Bu yarı değerli taşlardan biri de oniks taşıdır.

Bazı kişilerin bu değerli veya yarı değerli taşlara ilgisi vardır. Bu taşların ne anlama geldikleri, özellikleri, faydaları ve sağlık konusunda gerçekten bir yarar sağlayıp sağlamadıkları merak konusudur. Bizde bu yazımızda oniks taşı hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

Oniks Taşı Nedir ve Nasıl Oluşur?

Milyonlarca yıl içerisinde yeryüzüne ulaşan oniks taşı, kayaçların bazı bileşenlerin ısınma ve soğumasıyla zaman içerisinde bir araya gelmesiyle oluşmuş bir taştır. Oniks taşı, ingilizce “onix”olarak adlandırılmaktadır. Aynı zamanda “ayrılık taşı” ve “şans taşı” olarak da adlandırılmaktadırlar.

Oniks Taşlarının Özellikleri

Yarı değerli taş grubunda bulunur. Damarlı akik olarak da kayıtlarda yer almaktadır. Kuvars grubunda yer almasının yanı sıra kriptokristal şeklinde bilinir. Yani taneleri gözle görülemeyecek kadar ufak yapılardan oluşmuş, kristal bir kayaçtır. Üzerindeki farklı katmanlar ile beraber değişik renklere sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu da görsel açıdan oniks taşını çekici kılmaktadır.

Genel olarak yer yüzünde siyah renkte bulunur. Katmanları üzerinden birçok değişik renk ortaya çıkarmaktadır. Beyaz ve siyah başta olmak üzere aynı zamanda mavi ile yeşil gibi renkleri üzerinden kristalize bir görüntü ortaya çıkarır. Aynı zamanda özellikleri ve renkleri ile beraber farklı türlerinin de olduğu biliniyor.

Örneğin oniksin türlerinden biri de “sardoniks”tir. Bu taş ise kırmızının tonlarını içinde barındıran bir taştır. Genellikle sardoniks taşı görünümü sebebi ile akikle karıştırılan bir taştır. Sertliği 6,5-7 arasında bulunan bu taşın kimyasal formülü SiO2’dir. Camsı bir parlaklığa sahiptir. Oniks taşı özellikleri arasında bu taşın opak olmasıda yer almaktadır.
Oniks taşı sertliği sayesinde takı ,mücevher ve süs eşyası yapımında yoğun olarak kullanılmaktadır.

Oniks Taşının Faydaları

Oniks taşı alternatif tıp alanında şifa amaçlı kullanılan ve insan sağlığına birçok faydası olan bir taştır. Birçok hastalığa karşı koruyucudur. Aynı zamanda günün daha verimli geçmesi için pozitif bir enerji sağlar. Diğer faydalarını ise şöyle sıralayabiliriz:

  • Zihin bulanıklığını giderir ve konsantrasyon sağlar.
  • Gelecek hakkında yaşanan kaygıları dindirir.
  • Cinsel dürtüleri aşağıya çeker.
  • Denge ve kontrol olanağı tanır.
  • Kişisel açıdan yaşanan bağımlılıklardan (sigara,alkol vb) kurtulmayı sağlar.
  • Nazara karşı koruduğuna inanılır.
  • Topraklama taşı olduğu için stres azaltıcı bir etkiye sahiptir.
  • İlik sistemi ile beraber kemik yapısını güçlü hale getirir.
  • Göz tansiyonu rahatsızlıklarına iyi gelir.
  • Ayaklarda yaşanan rahatsızlıklara iyi gelir.
  • Diş sağlığı için etkilidir.
  • Obezite tedavisinde faydalı olduğu bilinir.
  • Kişinin pozitif düşünmesini sağlar.
  • Kişinin kendine güveni gelir.
  • Rahatsızlık hissedilen bölgeye konulduğu takdirde iyi geldiği bilinmektedir.

Oniks Taşı Nasıl Kullanılır?

  • Günümüzde takı, aksesuar, ev süsü gibi eşyalarda kullanılan oniks taşı yarı değerli taşlar bakımından yoğun olarak tercih edilenler arasında olan bir taştır.
  • Doğal taşların faydalarını kişinin doğrudan görmesi için takı olarak tercih etmesi en doğru kullanım şeklidir. Çünkü birçok değerli ve yarı değerli taş kişinin tenine doğrudan temas ettiği zaman fayda sağlamakta ya da sağladığı fayda artmaktadır. Bu konuda oniks taşı çok önemlidir çünkü bu taşı herhangi bir ağrısı olan kişi ağrılı bölgeye koyduğu takdirde taş, ağrıyı azaltıcı etki göstermektedir.
  • Buna ek olarak kişiler evlerini stres ve negatif enerjiye karşı korumak istedikleri zaman bir parça oniks taşını evin herhangi bir köşesine yerleştirebilir ve böylece negatif enerjiye karşı bir koruma yaratabilir.
  • Son olarak bu taşı kullanan kişiler genellikle hem şık hem de fayda görmek amacıyla bu taşı tercih etmektedirler. Böylelikle kişiler hem göz kamaştıran aksesuar ya da takı kullanabilir, hem de kendilerini daha iyi hissederler.

Oniks Taşının Çıkarıldığı Bölgeler

Oniks taşı dünyanın birçok bölgesinden çıkarılır .Ama bazı ülkeler vardır ki daha çok bu ülkelerden çıkarılır: İtalya, Çin, Madagaskar, Meksika, Mısır, Almanya ve Hindistan’dır.

Oniks Taşı Nasıl Temizlenir?

Oniks taşının etkilerini arttırmak için taşın belirli aralıklarla temizlenmesi gerekir. Bu temizleme işlemi taşı suyun altında 5 dakika yıkayarak veya güneşte 1 saat kadar bekletilerek yapılmaktadır. Oniks taşından yapılmış takıları ise yumuşak bir bezle 5 dakika hafifçe silinerek yapılmaktadır.

Oniks Taşı Ürünleri Nasıl Üretilir?

Oniks taşı ürünleri kaynağından çıkarılıp kullanım eşyası olarak vitrinlere gelene dek sanatçının elinde birçok işlemden geçmiştir. Öncelikle taşın yapısına uygun olan şekli seçmek taşın işlenmesinde en önemli kuraldır. Taş ile usta arasındaki ilişkinin, iletişimin en güzel örneği ortaya çıkan üründür. Bir ürünün kusursuz olarak ortaya çıkması usta ile oniks taşının konuştuğu dilin aynı olduğunun göstergesidir. Usta taştan en az fire vererek bir ürün ortaya çıkarmayı hedefler. Uygun taşa uygun şeklin seçilmesinin asıl sebebi budur. Oniks taşı bir ürün, imalathanelerde makine yardımı ile el becerisine dayalı olarak yapılmaktadır. Modelin nasıl seçildiği konusuna gelirsek;doğanın gözlemlenmesi sonucu ortaya çıkan veriler,ihtiyaçların belirlenmesi ve bu ihtiyaçların doğrultusunda ustanın hayal gücüne dayanır. Kaya durumdaki taş çeşitli teknikler kullanılarak (kapatma, zımparalama, parlatma, yıkama,kesme ve düzeltme )son şeklini alır. Ardından paketlenerek ulaşması gereken yerlere gönderilmek üzere imalathaneden yola çıkar.

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