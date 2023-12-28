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    4. Onlar Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'sini aratmıyor! Paraya ve lükse en düşkün burçlar belli oldu

    Onlar Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'sini aratmıyor! Paraya ve lükse en düşkün burçlar belli oldu

    28.12.2023 10:47 | Son Güncelleme:
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    Astrologlar lüks ve para tutkusuyla öne çıkan burçları açıkladı. Onlar bir döneme damga vuran Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'si onların yanında solda sıfır kalır. İşte lüksü seven burçlar...

    Onlar Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'sini aratmıyor! Paraya ve lükse en düşkün burçlar belli oldu

    Paraya düşkün olan ve her an şık ve güzel görünmek için lükse kaçan masraflardan kaçınmayan burçlar belli oldu. Bilindiği üzere Türk televizyonlarının en çok hüzünlendiren ve ajite eden dizilerinden biri olarak bilinen Yaprak Dökümü'nde Ferhunde karakterini ünlü oyuncu Deniz Çakır canlandırıyordu. Lüksüne en düşkün burçlar Yaprak Dökümü'nün Ferhunde'sini aratmıyor. İşte astrologların yaptıkları açıklamalara göre Paraya ve lükse en düşkün 3 burç...

    AKREP BURCU

    ABARTI VE ŞAŞAYI SEVERLER

    Tutkularıyla bilinen Akrepler abartıyı ve şaşayı severler. Birçoğu pahalı ürünlere meraklıdır ve bu durum onları zaman zaman maddi açıdan zora sokabilir. Evli olan Akrep burcu insanı eşiyle bu konuda sıkıntı yaşayabilir.

    KOÇ BURCU

    'ABARTI' ONLARIN GÖBEK ADI

    Koçlar ise yaşam tarzları ile fark yaratmak isterler. Bilhassa sosyal medya kullanımının yaygınlaşması sebebiyle karşısındakinin hafızasında rafine zevkleriyle öne çıkmak isteyen bu kişiler, abartı konusunda da önde gelirler.

    ASLAN BURCU

    ONLAR İÇİN LÜKS YAŞANTI OLMAZSA OLMAZ

    Liderlik özellikleriyle bilinen Aslanlar ise hediyelerden tutun stile kadar abartıya düşkün kişilerdir. Onlar için lüks yaşantı olmazsa olmazdır. Konforlu bir hayat Aslanlar için önemlidir.

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