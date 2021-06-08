Onlarca kişinin uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yapmışlardı! Yeni gelişme

Denizli'nin Honaz ve Pamukkale ilçelerinde sosyal medya siteleri üzerinden tanıştıkları aralarında iş adamlarının da bulunduğu kişilerle irtibata geçerek, bir süre görüştükten sonra güvenlerini kazanıp buluştukları yerlere daha önceden gizli düzenek kurarak uygunsuz görüntüleri kayıt altına aldıkları, kayıt altına aldıkları bu görüntüleri müştekilerin ailelerine göstermekle ve sanal ortamda yayınlamakla tehdit ettikleri, görüntüleri silme veya geri verme karşılığında yüklü miktarda para istedikleri belirlenen şantaj çetesinin çökertilmesi için jandarma tarafından düğmeye basıldı.

KAFEDE SUÇ ÜSTÜ BASKIN

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Honaz ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlıkları ile jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından başlatılan geniş çaplı araştırmada şantaj ve tehdit olayını gerçekleştiren 2 şüpheli tespit edilerek, fiziki ve teknik takip başlatıldı. Tespit edilen şüphelilerin ellerinde bulunan görüntüler karşılığında mağdur bir işadamı ile buluşma sağlayacakları ve elinde bulunan görüntüleri vererek karşılığında para alacakları bilgisinin alınması üzerine, buluşma noktası olarak belirlenen kafeye şok baskın yapıldı.