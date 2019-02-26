"Onları yerin yedi kat dibine gömmek boynumuzun borcudur"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sadece 780 bin kilometrekarede değil, etrafımızda, coğrafyada da kim bize musallat olmak istiyorsa, kim aziz milletimizin huzurunu bozmak istiyorsa, kim bu ülkede çocuklarımızın yarın, güzel ve aydınlık bir gelecekte yaşamasını engellemek istiyorsa, bilesiniz ki onları yerin yedi kat dibine gömmek milletimize boynumuzun borcudur." dedi.

Bakan Soylu, Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi'nde halka hitap etti.

İstanbul'da aralarında sözde Türkiye sorumlusunun da bulunduğu 8 DHKP/C'li teröristin yakalandığını anımsatan Soylu, şöyle devam etti:

"Bizimkiler dağda PKK'yı nasıl avlıyorlara, nasıl onlara orada hayat hakkı tanımıyorlarsa, nasıl inlerinde onlara gerekli cevabı veriyorlarsa bugün İstanbul emniyetimiz de istihbaratımız da terör dairemiz de terörle mücadele şubemiz de Allah razı olsun onlardan... DHKP/C'li 8 teröristi inlerinde buldular, derdest ettiler. Birisi Türkiye sorumlusu, birisi yeşil kategoride, ikisi gri kategoride. Allah'ımıza şükürler olsun, sadece 780 bin kilometrekarede değil, etrafımızda, coğrafyada da kim bize musallat olmak istiyorsa, kim aziz milletimizin huzurunu bozmak istiyorsa, kim bu ülkede çocuklarımızın yarın güzel ve aydınlık bir gelecekte yaşamasını engellemek istiyorsa, bilesiniz ki onları yerin yedi kat dibine gömmek milletimize boynumuzun borcudur."