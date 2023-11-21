Onlarla ciddi bir ilişki neredeyse imkansız! En çok aldatan burçlar belli oldu

Aşk bazı durumlarda karmaşık olabiliyor. Herkesin aşktan beklentisi farklıdır. Kalbe söz geçmez. Bazı kişiler, gönül ilişkileri açısından şanslılar. Aradığı aşkı bulamayanların sayısı da oldukça fazla. İşte astrologlara göre aldatmaya meyilli 5 burç...

LİSTENİN BAŞINDA O VAR!

İkizler burcu insanı flörtöz yönüyle dikkat çeker. Konuşmayı, bir şeyler anlatmayı, kur yapmayı ve fikir alışverişinde bulunmayı sever. Bir ilişkide fazla beklentileri yoktur. Dolayısıyla ilgisi hemen farklı bir kişiye kayabilir.

BİR BAŞKASINA AŞIK OLMAYA MEYİLLİLER!

Balık burcu insanı, deyim yerindeyse aşka aşıktır. Romantik ve çok düşünceli olan bu kişiler asla kendilerini aşka kapatmazlar. Hemen bir başkasına aşık olmaya meyillidirler.

SADAKATSİZLİĞİ MACERA OLARAK GÖRÜRLER

Koç burcu insanı sosyalleşmeye önem verir. Dışa dönük olduğu için girişkendir. Aşık olduğunda sevdiği insana değer verir. Fakat kısa sürede gözü dışarıya kayabilir. Kaçamak yapmayı severler. Koçlar aldatmayı macera olarak görürler.

HERKESİN PEŞİNDEN KOŞARLAR

Teraziler flörtözdür. Kendilerine ilgi gösterilmesini severler ve kolayca kimseyi reddedemezler. Onlar, gözlerine hoş gelen her insanın peşinden koşabilirler.

TUTKULARI BAŞLARINA İŞ AÇAR

Akrep burcu insanı tutkuludur. Bu durum zaman zaman onların başını belaya sokar. Gizli kapaklı olan her şeye karşı geliştirdiği karşı koyulmaz merakı vardır. Dolayısıyla sessiz ve derinden aldatır.

