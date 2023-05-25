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  4. Önlerine ne çıkarsa yok ediyorlar! Bir ilde alarma geçildi... Muhtarlar ve çobanlar da dahil edildi

Önlerine ne çıkarsa yok ediyorlar! Bir ilde alarma geçildi... Muhtarlar ve çobanlar da dahil edildi

25.05.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muş’un Karabey köyünün merasında sürü halinde görülen çalı çekirgelerinin önlerine ne çıkarsa yok edip tarlalara doğru ilerlemesi korkuya neden oldu. Çekirgelerin ekili alanlara zarar vermesinde endişe ediliyor. Öte yandan Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, "Köy muhtarı, üreticiler ve çobanlarla iş birliği yaparak özelikle nift döneminde bu mücadele yapılmaktadır" dedi.

Muş'ta çekirge alarmı! Muş'un yüksek yamaçlarında sürü halinde görülen çalı çekirgeleri, bulundukları bölgede çayırları yok ederek ekili alanlara doğru ilerliyorlar. Muş Ovası'na doğru ilerleyen çekirge sürülerinin ekili alanlara zarar vermesinden endişe edilirken, Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise sahada ilaçlama çalışmalarını yürütüyor.

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"ŞU ANDA EN BÜYÜK MÜCADELEMİZ..."

Çekirgelerin hastalık ve zararlı böceklerle mücadele içerisinde olduklarını ifade eden Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün, “Bu hastalık ve zararlarla mücadele için teknik ekiplerimiz sürfe çalışmalarını özellikle de sıcaklığın 15 derece üstüne çıktığı bahar aylarında yapmaktadır. Özelikle Kurtik Havzası olarak bilinen İnardı, Soğucak, Cevizlidere, Derecik ve Yörecik gibi kısımlarda çekirge popülasyona rastlandığı görülmüştür. Şu anda özellikle de bizim en büyük mücadelemiz, yumurtlama alanları ve yumurtadan çıktıktan sonra nift dediğimiz dönemde gerekli önlemleri almaktır” dedi.

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"ÇEKİRGELERDE BİR ÇOĞALMA GÖRÜLMÜŞ"

Önceki yıllarda çekirge ile etkin bir mücadele yürüttüklerini belirten Gün, köy muhtarları ve çobanlarla iş birliği yaparak çekirge ile mücadele ettiklerini belirterek, “Daha önceki yıllarda o havza kısmı dediğimiz bölgelerde müdürlük olarak çekirge ile mücadele etkin bir şekilde yapıldığı için 2022 yılında az bir alanda bu çekirge popülasyonuna rastlanmıştı. Bu yıl yağışların iyi gitmesi, özellikle kışlakların durumundan dolayı çekirgelerde bir çoğalma görülmüş ve şu an bu konuda özellikle devlet yardımı ile birlikte mücadelemize devam ediyoruz. Köy muhtarı, üreticiler ve çobanlarla iş birliği yaparak özelikle nift döneminde bu mücadele yapılmaktadır. Çekirgeler sürü halinde yaşayan böcekler olup ovada ekili alanlara ciddi zararlar verebilir. İlkbahar döneminde gerekli ilaçlamalar yapılmaktadır. Çekirgeler ile mücadele konusunda çiftçimizi ve özelde bahçe ekimi yapan köylüleri gerekli ilaçlamaların yapılması konusunda bilgilendiriyoruz. İl müdürlüğü olarak çekirge popülasyonun yüksek olduğu yerlerde gerekli tedbirler alınarak bilgilendirmeler yapılmıştır” şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muş çekirge

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