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Online alışveriş pişmanlığı! Hem gelinlik yanlış geldi hem de yorumlar şaşkına çevirdi

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 00:05 | Son Güncelleme

İnternetten alışveriş yapmak her geçen daha da yaygın hale geliyor. Başlarda ödeme konusunda, çoğu tüketici güvensizlik yaşasa da şimdilerde online alışveriş büyük kolaylık sağlıyor. Küçük ev aletleri, elektronik eşyalar, mobilya ve birçok ürünü internetten sipariş vererek kapınıza kadar teslim ettirebiliyorsunuz. Fakat söz konusu, internetten kıyafet satın almaya gelince sonu büyük hüsranla sonuçlanabiliyor.

Online alışveriş pişmanlığı! Hem gelinlik yanlış geldi hem de yorumlar şaşkına çevirdi

Mağaza mağaza dolaşmadan istediğimiz her şeyi yorulmadan internetten temin edebiliyoruz. Ancak elimize ulaşanla hayalimizdeki sipariş bazen birbirini tutmayabiliyor. Tıpkı internetten gelinlik siparişi veren bu kadın gibi.

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Tıpkı adı açıklanmayan bu kadının başına gelenler gibi. En özel gününde giyeceği gelinliği internetten sipariş eden kadın ayna karşısına geçince neye uğradığını şaşırdı. ‘Yaşadıklarım bir ders olsun’ diyen kadının talihsizliği, gelinlikler üzerine paylaşım yapılan bir Facebook hesabında paylaşıldı.

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Gruba gelen yorumların neredeyse hepsi, bu özel gününde gelinliğini internetten sipariş eden kadını eleştiriyordu. İşte gelen yorumlardan bazıları: ‘Bu bir mayo ya da günlük kıyafet değil. Gelinlik siparişini internetten vermek büyük bir aptallık.’

‘Gelinliği internetten sipariş etmek mi? İnsanların gelinlik için binlerce para ödemelerinin bir nedeni var. 20 dolara iyi bir tane almak mümkün olsaydı herkes alırdı.’

‘Eğer bir gelinlik gerçek olamayacak kadar iyi (ve ucuz) görünüyorsa, muhtemelen ona güvenmemelisiniz.’

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Anahtar Kelimeler:
gelinlik sipariş online alışveriş sürprizleri

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