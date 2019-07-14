Online alışveriş pişmanlığı! Hem gelinlik yanlış geldi hem de yorumlar şaşkına çevirdi

Mağaza mağaza dolaşmadan istediğimiz her şeyi yorulmadan internetten temin edebiliyoruz. Ancak elimize ulaşanla hayalimizdeki sipariş bazen birbirini tutmayabiliyor. Tıpkı internetten gelinlik siparişi veren bu kadın gibi.

Tıpkı adı açıklanmayan bu kadının başına gelenler gibi. En özel gününde giyeceği gelinliği internetten sipariş eden kadın ayna karşısına geçince neye uğradığını şaşırdı. ‘Yaşadıklarım bir ders olsun’ diyen kadının talihsizliği, gelinlikler üzerine paylaşım yapılan bir Facebook hesabında paylaşıldı.

Gruba gelen yorumların neredeyse hepsi, bu özel gününde gelinliğini internetten sipariş eden kadını eleştiriyordu. İşte gelen yorumlardan bazıları: ‘Bu bir mayo ya da günlük kıyafet değil. Gelinlik siparişini internetten vermek büyük bir aptallık.’

‘Gelinliği internetten sipariş etmek mi? İnsanların gelinlik için binlerce para ödemelerinin bir nedeni var. 20 dolara iyi bir tane almak mümkün olsaydı herkes alırdı.’

‘Eğer bir gelinlik gerçek olamayacak kadar iyi (ve ucuz) görünüyorsa, muhtemelen ona güvenmemelisiniz.’

