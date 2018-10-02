Online bankacılık müşterileri hedefte! Tehlike büyük...

Kısa süre önce Türkiye’deki online ve mobil bankacılık müşterilerine yönelik artan siber dolandırıcılık çabalarına dikkat çeken antivirüs yazılım kuruluşu ESET, bu kez Avrupa’daki online banka müşterilerini hedef alan modüler bir truva atı tespit etti.
Siber suçluların ihtiyaca göre eklenti dahil ettiği bu zararlı; Polonya, İtalya, Almanya, Avusturya ve Ukrayna’da ortaya çıktı. DanaBot adlı bu truva atı, cihazların kontrolünü ele geçirerek, finansal bilgilere ulaşmayı hedefliyor.
DanaBot truva atı, çok aşamalı ve çok bileşenli bir mimariye sahip. Özelliklerinin çoğu ise eklentiler tarafından uygulanıyor. Keşfedildiği zamanlarda, zararlı yazılımın aktif gelişim sürecinde olduğu belirtilirken, uzmanlar bu gelişimin hâlâ devam ettiğine dikkat çekiyor.
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