Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. OnlyFans fenomeni cinsellik kursu açacağını duyurdu! “İnsanlara daha iyi öpüşmeyi öğretmek istiyorum”

OnlyFans fenomeni cinsellik kursu açacağını duyurdu! “İnsanlara daha iyi öpüşmeyi öğretmek istiyorum”

15.04.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan bir sosyal medya uygulaması üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını paylaşarak kısa sürede fenomen dönüşen Denise Rocha ilginç ticari atılımıyla dikkatleri üzerine çekti. Cinselliğin en önemli adımın öpüşmek olduğunu dile getiren fenomen isim kurs açtığını duyurdu. İnsanlara daha iyi öpüşmeyi öğretmek için kurs açtığını duyuran Rocha, “Deneyimlerimi paylaşmak istiyorum”

OnlyFans fenomeni cinsellik kursu açacağını duyurdu! “İnsanlara daha iyi öpüşmeyi öğretmek istiyorum”

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulaması üzerinden aboneleriyle seksi fotoğraf ve videolarını paylaşan Rocha, bir seksoloji kursu için hazırlıklara başladığını duyurdu. OnlyFans fenomeni cinselliğin toplumsal bir tabu olarak görülmemesi gerektiğini savunarak insanların düşüncesinin aksine öpüşmenin cinselliğin en önemli adımı olduğunu söyledi. Fenomen ismin kurs açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

“BU BİR SIR DEĞİL”

1

Cinselliğin hayatın bir parçası olmasına rağmen insanlar arasında az konuşulduğunu ifade eden Rocha, “Bu bir sır değil. Çoğu insan gerçekten güzel bir cinsel yaşamın nasıl olabileceğini bilmiyor. Her zaman yaşadıklarını yeterli ve doğru olarak görüyorlar. Aslında bu doğru değil. O yüzden insanlara cinsellik konusunda eğitim vermek istiyorum. Bunun ilk adımı ise daha iyi öpüşmeyi bilmekten başlıyor. İnsanlara daha iyi öpüşmeyi öğretmek istiyorum” dedi.

İlginizi Çekebilir

Mini elbisesiyle yere çömelip poz verdi! Beğeni butonu adeta çöktü

Mini elbisesiyle yere çömelip poz verdi! Beğeni butonu adeta çöktü

 Yetişkin film yıldızı isyan etti! ''Hepimiz seks yapıyoruz''

Yetişkin film yıldızı isyan etti! ''Hepimiz seks yapıyoruz''

 Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

Kucak dansı olay oldu! Babası tepkisiz kalamadı

 Çıplak fotoğraflarını yayınladılar! Kurban değil 'zengin' oldu

Çıplak fotoğraflarını yayınladılar! Kurban değil 'zengin' oldu

 Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

Seks işçisi şoke etti! “Müşterimle otelde eşine basıldık!”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”Savaş müzesinde müstehcen pozlar! “Bu büyük bir saygısızlık”
Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans Cinsellik

En Çok Okunan Trend Haberler

Köpek balığının saldırısı saniye saniye kamerada! Arkasından yaklaşıp...

Köpek balığının saldırısı saniye saniye kamerada! Arkasından yaklaşıp...

Mini elbisesiyle yere çömelip poz verdi! Beğeni butonu adeta çöktü

Mini elbisesiyle yere çömelip poz verdi! Beğeni butonu adeta çöktü

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Aşı tazminatı! Ömür boyu her ay ödeyecekler

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...

Sokak ortasında üçlü ilişki skandalı! Çocuk parkının yakınında...

İlginizi Çekebilir

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

Kayıp kulaklıklarının peşine düştü! Kocasını başka bir kadınla bastı

Kayıp kulaklıklarının peşine düştü! Kocasını başka bir kadınla bastı

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

Boş yere bulamayınca isyan etti! Öyle bir fikir buldu ki...

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.