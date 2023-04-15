OnlyFans fenomeni cinsellik kursu açacağını duyurdu! “İnsanlara daha iyi öpüşmeyi öğretmek istiyorum”

Yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulaması üzerinden aboneleriyle seksi fotoğraf ve videolarını paylaşan Rocha, bir seksoloji kursu için hazırlıklara başladığını duyurdu. OnlyFans fenomeni cinselliğin toplumsal bir tabu olarak görülmemesi gerektiğini savunarak insanların düşüncesinin aksine öpüşmenin cinselliğin en önemli adımı olduğunu söyledi. Fenomen ismin kurs açıklaması kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

“BU BİR SIR DEĞİL”

Cinselliğin hayatın bir parçası olmasına rağmen insanlar arasında az konuşulduğunu ifade eden Rocha, “Bu bir sır değil. Çoğu insan gerçekten güzel bir cinsel yaşamın nasıl olabileceğini bilmiyor. Her zaman yaşadıklarını yeterli ve doğru olarak görüyorlar. Aslında bu doğru değil. O yüzden insanlara cinsellik konusunda eğitim vermek istiyorum. Bunun ilk adımı ise daha iyi öpüşmeyi bilmekten başlıyor. İnsanlara daha iyi öpüşmeyi öğretmek istiyorum” dedi.