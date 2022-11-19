Seks işçisinden akıl almaz hikaye! ''Müşterimle birlikteyken eşi odayı bastı ve sonra...''

Bir sahibe olarak hizmet veren Aurelia, aslında işleri salonun dışına taşımayı her zaman tercih etmezdi. Ancak daha önce 2 kez bu müşterisiyle çalışmıştı ve bir sonraki seansın da sorunsuz geçeceğine güveniyordu. Bu sebeple 27 yaşındaki genç adamla uzun bir seans için lüks bir hotelde buluştular. Akşam yemeğinden sonra otel süitinde lüks bir seans gerçekleştirmek için odalarına çıktılar.

KAPI ÇALDI

Odaya girdiğinde, yatağın üzerinde kelepçeleri ve komodinin yanında da diğer aksesuarları gördü. Suit, seans için önceden hazırlanmıştı. Genellikle seanslar iki saat sürerdi, ancak bu seansın yaklaşık 90. dakikasında Aurelia kapının çalındığını duydu. O esnada müşterisi yatağa kelepçeyle bağlıydı. Ayrıca gözleri bağlı ve kulakları da tıkalı olduğu için kapıya bakan kişi Aurelia olmak zorundaydı.

ADAMIN KARISIYDI

Gözetleme deliğinden baktığında trençkot giyen zarif bir kadın gördü. Kapıyı açar açmaz, bu kadının, müşterininin düşündüğünden biraz daha sakin görünen karısı olduğunu fark etti. Aurelia sonrasında olanları "Bana, kendisinin ve kocasının açık bir ilişki yaşadıklarını, aynı zamanda garip bir cinsel yaşamları olduğunu söyledi. Kafam karışmıştı ama gülmeye başladım. Sonra bana niyetinin ne olduğunu söyledi. Bunun onun için harika olduğunu düşündüm!'' diye anlattı.

ONLARA KATILDI

Kocası hala gözleri bağlıyken onu yatağın yakınına yerleştirdiğini ve sonra eşinin gözlerini açtığını anlatan seks işçisi, ilk başta gergin göründüğünü ve bir şeyler mırıldandığını ama sonra karısına göz kırptığını ve onun üzerinde çalışmasına izin verdiğini söyledi.



