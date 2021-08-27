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OnlyFans fenomeni, kariyerinin olumlu ve olumsuz yönlerini paylaştı

27.08.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans fenomeni Sinead Connell, popüler uygulama için çalışmanın olumlu ve olumsuz yönlerini açıkladı. Milyonlarca dolar kazanmasının hayatının artı tarafı olduğunu söylerken babasının kendisiyle konuşmadığını itiraf etti.

OnlyFans fenomeni, kariyerinin olumlu ve olumsuz yönlerini paylaştı

OnlyFans yıldızı, babasının kariyerini öğrendikten sonra kendisiyle konuşmadığını açıkladı. Dört çocuk annesi olan Sinead Connell, OnlyFans için içerik üretmenin inişli ve çıkışlı yönleri olduğunu açıkladı. Fenomen olmadan önce vücut geliştirici olarak çalışan Connell, 41 yaşındayken OnlyFans’a dahil oldu. Popüler siteden yayınladığı fotoğraflarla ayda 140 bin sterlin (1 milyon 610 TL) kazanıyor. Ancak babasının onunla konuşmaması hayatının en büyük eksikliğini oluşturuyor.

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“BU KONUDA ONUNLA HİÇ KONUŞMADIM”

OnlyFans sayesinde büyük bir gelir elde ettiğini ifade eden Connell, “Bundan bu kadar büyük bir gelir elde edeceğimi düşünmemiştim. OnlyFans’a ilk katıldığımda durumu babama söyledim. Geçen Kasım ayından beri babamla konuşmadım. 80 yaşının üzerinde ve küslük gerçekten üzücü” dedi.

Babasının dışında ailesindeki pek çok kişinin kendisiyle konuşmadığını ifade eden Connell, bunun büyük bir hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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