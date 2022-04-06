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OnlyFans fenomeni Lisa Tooley’in itirafı gündem yarattı! “Servet kazanıyorum ama ailem...”

06.04.2022 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç çocuk annesi Lisa Tooley, OnlyFans'taki seksi fotoğrafları ve videolarını satarak ayda 12 bin dolar (176 bin TL) kazandığını itiraf etti. Aylık kazancından memnun olduğunu dile getiren Tooley, bazı aile üyelerinin müstehcen kariyeri nedeniyle kendisinden utandığını kabul etti.

OnlyFans fenomeni Lisa Tooley’in itirafı gündem yarattı! “Servet kazanıyorum ama ailem...”

Koronavirüs pandemisi nedeniyle işinden kovulduktan sonra kariyerini OnlyFans üzerine yoğunlaştıran 42 yaşındaki Lisa Tooley, ailesinin durumdan memnun olmadığını itiraf etti. 10 yaşındaki ikizleri Cooper ve Luci ile 2 yaşındaki kızı Taylor ile daha fazla zaman geçirmeye fırsat yaratan kariyeri nedeniyle mutlu olduğunu ifade ederken bazı aile üyelerinin tepkisiyle karşılaştığını söyledi.

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“ÇOCUKLARIM HAKKINDA ENDİŞE DUYUYORLAR”

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Çocuklarıyla beraber küçük bir kasabada yaşadıklarını ve iş yerinin kapatılmasından sonra tamamen gelirsiz kaldığını ifade eden Tooley, “Bu kasabadaki büyük işveren kapandıktan sonra, hepimiz ailelerimizi desteklemek için yeni yollar bulmak zorunda kaldık. Bunu kendim hakkında çok kötü hissettiğim bir zamanda yapmaya başladım” dedi.

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Tooley, yeni mesleğinden ve gelir kaynağından heyecan duysa da,sevdiklerinden bazı tepkilerle karşılaştığını da sözlerine ekledi. Tooley, “Yaptığım şeye destek konusunda karışık eleştiriler var. Ailem buna katılmasa da ne olursa olsun beni destekliyor. Kız kardeşim 'İyi bir anne ve iyi bir insan olduğunu biliyorum, nefret edenleri görmezden gel ve sen yap' dedi. Ancak çocuklarım hakkında endişe duyuyorlar. Özellikle eşimin ailesi bu konuda bana hiçbir zaman destek olmadı. Açık bir şekilde benden utandıklarını dile getirdi” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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