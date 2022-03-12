OnlyFans fenomeni Mikaela Testa, sosyal medya eleştirilerine ateş püskürdü

OnlyFans fenomeni Mikaela Testa, hakkında sosyal medyadan yapılan olumsuz yorumları ifşa etti. Sosyal medyada dış görüntüsü nedeniyle sürekli olarak olumsuz yorumlara maruz kalmaktan yorulduğunu dile getiren Testa, kullanıcılara sert cevap verdi. Genellikle hem cinslerinin kendisine kötü yorumlar yaptığını dile getiren Testa, nefret söylemlerinin kaynağını kıskançlık olarak yorumladığını belirtti.

SOSYAL MEDYADAN MEYDAN OKUDU

Avustraly’nın Queensland şehrinde yaşayan 21 yaşındaki Mikaela Testa, göğüslerini sahte olmakla suçlayan sosyal medya kullanıcılarına meydan okudu.

Testa, “Aldığım her nefret yorumu aslında kadınlardan geliyor ve bu sadece vücudumla ilgili, başka bir şey değil. Kendileriyle sorunları var. Unutmayın böyle kadınlar her yerde var! Bunlar kıskançlığın bir göstergesi. Kendinden memnun olan ve özgüveni yüksek kadınlar asla böyle davranmaz” dedi.



