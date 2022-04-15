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OnlyFans modeli anne kızın paylaşımları olay oldu! Sosyal medya sessiz kalmadı

15.04.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evie Leana ve genç kızı Tiahnee beraber yürüttükleri OnlyFans hesapları sayesinde sosyal medyanın popüler ikililerinden biri olmayı başardı. 18 yaşında kızının OnlyFans hesabı açmasına karşı çıktığını ancak elde ettiği geliri öğrendiğinde işini bırakarak kendisini de sosyal medyada içerik üretmeye başladığını dile getiren anne Evie, beraber seksi pozlarını satmanın güven verici olduğunu belirtti.

OnlyFans modeli anne kızın paylaşımları olay oldu! Sosyal medya sessiz kalmadı

OnlyFans’ın popüler olmasıyla beraber ebeveynlerin çocuklarıyla ortak hesap açarak fotoğraf ve videolarını satması trend haline geldi. 37 yaşındaki Evie Leana ve 18 yaşındaki kızı Tiahnee, ilk yıllarında 100 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 462 bin TL) kazanarak abone sayısını arttırdı. Anne Evie, kızının OnlyFans hesabı açmasına ilk başlarda tepkili olduğunu belirtse de tam zamanlı güzellik uzmanlığı işinden istifa ederek ona destek olmaya karar verdi. Kariyer değişikliğinden pişman olmadığını belirten anne kızıyla birlikte OnlyFans hesabı işletmenin eğlenceli olduğunu anlattı.

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“KARŞI ÇIKTIM”

Instagram hesabından OnlyFans’ta içerik üretmenin aşamalarını anlattığı bir gönderi yayınlayan Evie, “Kızım 18. doğum gününden hemen öncesinde bana OnlyFans hesabı açmak istediğini söyledi. Buna karşı çıktım ve büyük bir tartışma yaşadık. 18 yaşına gelip 100.000 doların üzerinde para kazandığında şaşkınlık yaşadım ve duruma uyum sağladım. Çok açığız ve her şeyi birlikte tartışıyoruz. Kızım da ben de kendisine son derece saygısı, güveni ve sevgisi olan kadınlarız” dedi.

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Dört çocuğu tek başına büyüten bekar bir anne olduğunu ifade eden Evie, “Dürüst olmak gerekirse yapabileceğime yönelik hiç inancım yoktu ama kızım beni bu konuda çok destekledi. Onun yardımları sayesinde kısa sürede işi öğrendim. Dört çocuğa bekar bir anne olmak ve onları yalnızca kendi başıma büyütmek, şimdiye kadar verdiğim en iyi kararlardan biriydi ve gerçekten çok zordu.Dünya çapında içerik oluşturucularının %1’ine ulaşmayı başardım” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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