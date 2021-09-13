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OnlyFans yıldızı Maeuren Smiles’ten şaşırtan itiraf: Ailemi kurtardım

13.09.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maeurn Smiles, OnlyFans modeli olmak için öğretmenlik mesleğini bıraktı ve siteden elde ettiği kazançlar sayesinde Filipinli ailesini yoksulluktan kurtarmayı başardığını söyledi.

OnlyFans yıldızı Maeuren Smiles’ten şaşırtan itiraf: Ailemi kurtardım

OnlyFans modeli olmak için öğretmenlik mesleğinden ayrılan Smiles, Filipinli ailesini yoksulluktan kurtarmayı başardığını itiraf etti. İtirafı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. 21 yaşındaki Maeurn Smiles, OnlyFans’a katılmadan önceki hayatına dair ilginç açıklamalarda bulundu. Filipinleri’in bir eyaleti olan Cebu’da fakir bir ailenin kızı olarak doğdu. Ailesi çoğu zaman maddi konular nedeniyle sıkıntı yaşıyordu. Pirinç ve kurutulmuş balık gibi temel ve ucuz gıdalarla aile geçimini sağlıyordu. OnlyFans hesabı açmaya karar veren Maeurn Smiles kendisinin ve ailesinin bütün hayatını değiştirdi.

“BENİ ÇOK GURURLANDIRIYOR”

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Şimdilerde Güney Doğu Asya’yı dolaşan ve zamanını Filipinler, Malezya, Endonezya ve Tayland’da geçiren Maeurn Smiles, OnlyFans hesabından yayınladığı fotoğraflar sayesinde binlerce dolar kazanıyor. Kazandığı servet değerindeki geliriyle ailesine bir malikane almayı istediğini söyleyen Smiles, “Ailem OnlyFans’tan önce yoksulluk içinde yaşıyordu ve şimdi Filipinler’de refah seviyeleri yükseldi. Beni en çok gururlandıran şey bu.” dedi.

Evlerinin kulübe kadar küçük ve ahşaptan yapıldığını dile getiren Smiles, “Sekiz yaşındayken annem ve babam çalıştığı için iki küçük kardeşime bakmak zorundaydım. Annem evlere temziliğe gidiyordu. Babam ise uzun yol şoförüydü.” diye konuştu.

TÜM AİLESİNE BAKIYOR

2019 yılında OnlyFans sayesinde servet kazanan kadınları gördükten sonra Smiles kendisine bir hesap oluşturmaya karar verdi. Ailesi ve kendisinin ihtiyaçlarını karşılamak için attığı bu adım sosyal medyada kısa sürede popülerleşmesine yardımcı oldu. Smiles şimdi ailesinin tüm borçlarını ödüyor ve kardeşlerinin okuması için onların gereksinimlerini karşılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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