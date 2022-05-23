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OnlyFans yıldızından açıklama: ''Çocukları günaha davet ediyormuşum! Umurumda değil''

23.05.2022 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'den 36 yaşındaki Courtney Tillia, zorlu bir sürecin ardından öğretmenliğe başlamıştı. Sonrasında öğretmenliği bırakan kadın, OnlyFans yıldızı olmaya ve öğretmenlik kariyerinin edinimlerini burada kullanmaya karar verdi. Buna dair oldukça sert eleştiriler alan Tillia, artık ebeveynlerinin ve meslektaşlarının şikayetlerini daha az umursadığını ve mutlu olduğunu söyledi.

OnlyFans yıldızından açıklama: ''Çocukları günaha davet ediyormuşum! Umurumda değil''

Courtney Tillia, Phoenix, Arizona'da duygusal, zihinsel ve hatta finansal olarak yoğun bir şekilde mücadele ettikten sonra özel eğitim öğretmeni olarak işe girmişti. Yaptığı işten mutlu olmayan Tillia, eşinin de teşvikiyle 2019'da OnlyFans platformuna dahil oldu. Kısa sürede kalabalık bir takipçi kitlesi oluşturan kadın, muhafazakar kesimlerden ve eski öğretmenlerden yoğun eleştiriler alsa da bunları umursamadığını söyledi.

''VAZGEÇMEYECEĞİM''

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Courtney, seksi kız öğrenci iç çamaşırları, baştan çıkarıcı gözlükler ve açık ofis kıyafetleriyle poz vererek kısa sürede bir internet fenomeni haline geldi. Şimdi bu işten oldukça yüksek meblağlar kazanan eski öğretmen, ailesinin mali özgürlüğünü güvence altına aldığını iddia etti. Hem bu sebeple hem de keyif aldığı için öğretmen fantezisini içeriklerinde kullanmaktan vazgeçmeyeceğini belirtti.

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SAYGI DUYUYOR

"Görünüşe göre öğretmenler, benim mesleğe saygısızlık ettiğimi ve mesleğimi küçülttüğümü düşünürken, ebeveynler ise bir şekilde çocuklarının günaha veya edepsizliğe maruz kalacağını düşünüyorlar." diyen Tillia, öğretmen arkadaşlarına ve mesleğe büyük saygı duyduğunu ve işinin, onların işiyle veya öğretmenlere duyduğu saygıyla hiçbir ilgisi olmadığını söyledi.

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OnlyFans
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