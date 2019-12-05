Öpme eyleminin bilimsel nedenleri var

Öpüşmenin faydaları arasında vücuttaki tüm stresi atma özelliği bulunur. Gerilimi azaltarak kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Medikal araştırmalara göre öpüşmek stres hormonu olan kortizolün salgılanmasını azaltır; ayrıca yüzünüzde bulunan 30 adet kasın çalışmasında etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirmeden, stresin azalmasına kadar daha pek çok etkisi de var. Üstelik öpme eyleminden hoşlanan tek tür insan da değil. Hayvanlarda da gaga tokuşturma, burun dokundurma gibi hareketlerle gerçekleştiriliyor.

Uzman Psikolog Sim Korçan sevgi gösterme biçimi olan öpüşmenin bilimsel olarak iki nedeni olabileceğini söyledi. Bunun anne sütü ile beslenmeden kalan bir alışkanlık ya da dünyadaki tüm kültürlerde olduğundan dolayı içgüdüsel olabileceğini kaydeden Sim Korçan, “Sevgimizi göstermenin birçok yolu var. Öpme eylemi de bunun yollarından sadece biri. Öpmenin farklı çeşit ve amaçları var. Bunlar saygı gösterme, vedalaşma, sevgiyi belli etme gibi sınıflandırabiliriz. Örneğin el öpme saygıyı ifade ederken, dudaktan öpmek romantik bir amaca hizmet eder” dedi.