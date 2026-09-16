Üst üste sınavlardan geçtiler! 4 burç için artık rahatlama zamanı

Mart 2023'ten bu yılın şubat ayına kadar Satürn'ün Balık burcundaki hareketinin ağırlık, gecikmeler ve artan sorumluluklarla ilişkilendirildiğini belirten Eleanor, ardından Başak-Balık tutulma döngüsünün de önemli değişimleri beraberinde getirdiğini ifade ediyor.

Astroloğa göre Satürn'ün Balık'tan çıkması, Ay Düğümlerinin Başak-Balık aksından ayrılması ve tutulma döngüsünün en yoğun bölümünün geride kalmasıyla birlikte yeni bir sayfa açılıyor. Başak burcundaki Yeni Ay'ın da bu süreci desteklediği yorumlanıyor.

İKİZLER

İkizler için son birkaç yıl sürekli çözülmesi gereken sorunlar ve değişen koşullarla geçmiş olabilir. Normalde yeni durumlara hızla adapte olabilen İkizler bile bir noktada bunun yorucu hale geldiğini hissetmiş olabilir.

Eleanor'a göre artık bu yoğunluk hafiflemeye başlıyor. İkizler yeniden merak duygusuna, yeni yerlere gitme ve farklı deneyimlere “evet” deme isteğine kavuşabilir.

Önümüzdeki altı aya ilişkin planların daha fazla gündeme geleceği bu süreçte İkizler, geçmişteki haline dönmek yerine zamanını ve enerjisini gerçekten neye ayırmak istediğini seçmeye başlayabilir.

BAŞAK

Başak burçları son yıllarda kendi isteklerinden çok çevresinde olup bitenlere cevap vermek zorunda kalmış olabilir. Bir plan değiştiğinde yenisini yapmak, birinin yardıma ihtiyacı olduğunda devreye girmek ve ortaya çıkan sorunları çözmek zamanla yorucu hale gelmiş olabilir. Astrolog Eleanor'a göre artık bu döngü değişiyor. Başakların sürekli başkalarının sorunlarını çözmeye çalışmak yerine kendi hayatlarına ve ihtiyaçlarına daha fazla odaklanacağı bir dönem başlıyor.

Astrolojik yoruma göre Başak burcundaki Yeni Ay da bu yeni dönemin önemli işaretlerinden biri. Son iki yıldır verilen emeğin sonuçları daha görünür hale gelebilir.

YAY

İyimserliğiyle bilinen Yay burçları için bile son yıllarda geleceğe umutla bakmak zaman zaman zorlaşmış olabilir.

Ancak Eleanor'a göre hayatın temposunun sakinleşmesiyle birlikte Yayların uzun zamandır özlediği heyecan ve umut duygusu yeniden güçleniyor. Gelecekte yaşanabilecek güzel gelişmelere odaklanmak ve yeniden plan yapmak kolaylaşabilir. Astrolog, Yay burçlarının hayatlarına girecek olumlu gelişmelere hazırlıklı olmaları gerektiğini söylüyor.

BALIK

Eleanor'a göre son yıllarda en büyük dönüşümlerden birini yaşayan burçlardan biri Balık oldu. Satürn'ün yaklaşık üç yıl boyunca Balık burcunda ilerlemesi; sorumluluklar, sınırlar, zaman, bitişler ve bazı isteklerin gerçekleşmemesi gibi temaları ön plana çıkardı.

Bu nedenle Balıklar son birkaç yılın sonunda kendilerini eskisinden oldukça farklı bir noktada bulmuş olabilir. Kaynakta paylaştığın Balık bölümü burada kesildiği için, devamında söylenenleri uydurmadan bu noktada bırakmak doğru olur.