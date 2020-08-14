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OPPO A31 ve A52 Türkiye'de satışta! İşte Oppo A31 ve A52'nin fiyatları

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.08.2020 14:58 | Son Güncelleme

OPPO, orta segmentteki kullanıcılara hitap eden A Serisi'nin A31 ve A52 modellerini Türkiye'de tüketicilerle buluşturdu.

OPPO A31 ve A52 Türkiye'de satışta! İşte Oppo A31 ve A52'nin fiyatları

OPPO açıklamasına göre, 6.5 inç genişliği ve 1600x720 ekran çözünürlüğü bulunan A31 modeli, 256 GB'a kadar genişletilebilen saklama kapasitesi ve günlük yaşamda tüketicinin karşılaşacağı senaryolar için optimal değer sağlayan üç kameralı düzenlemesiyle kendi kategorisinde rekabetçi bir ürün seçeneği oluşturuyor.

Akıllı telefonun arka kısmında bulunan 12MP üçlü kamera düzeni farklı sahnelerde portre çekimler yapmayı mümkün kılıyor. A31, gövdenin ortasına konumlandırılan bir parmak izi okuyucusu ile birlikte geliyor.

OPPO A52'NİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Açıklamaya göre, serinin bir diğer modeli A52 ise, neo-tasarıma sahip ultra yüksek çözünürlüklü ekranıyla öne çıkıyor. Böylece firmaya göre hem oyun oynarken hem de video izlerken daha net ve daha etkileyici bir izleme deneyimi sunuluyor. 6.5 inç genişlik ve 2400x1080 ekran çözünürlüğüne sahip olan A52'nin, yapay zeka destekli dört kamerası bulunuyor.

Bu özellik, net videolar, gece görüşü ya da bir selfie çekmeye olanak sağlıyor. A52'nin parmak izi okuyucusu ise cihazın yan tarafında yer alıyor.

İŞTE FİYATLAR

Ayrıca A31 modelinin tavsiye edilen satış fiyatı 3 bin 99 TL, A52 modelinin tavsiye edilen satış fiyatı ise 3 bin 399 TL olarak belirlendi.

AA

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