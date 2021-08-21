Oppo, ekosistemi ile göz dolduruyor

Akıllı telefonlar, günün büyük bir kısmında kullandığımız, sesli iletişimden görüntü takibine kadar pek çok farklı işlemi gerçekleştirdiğimiz cihazlar. Dolayısıyla, ekran ve pil, önemli iki kilit unsuru oluşturuyor diyebiliriz.

Bir düşünün, sabah işe ya da okula giderken ve akşam eve dönerken, hele de büyük bir şehirde yaşıyor ve toplu taşıma kullanıyorsanız, bu sıkıcı süreci ortadan kaldırmak için telefonlar adeta kurtarıcıdır. Oyun oynayabilir, e kitap okuyabilir ya da dizi/film izleyebilirsiniz.

Oppo A54’ün 6.5 inç değerdeki LCD ekranı, 1600×720 çözünürlük sunuyor ve hem iç hem de dış mekân kullanımlarında başarılı performans sunuyor. Dokunuşlara hızlı tepkiler verirken, ayrıca uzun süreli kullanımlarda gözlerinizin zarar görmemesi için “göz rahatlığı” modunu da aktifleştirebilirsiniz.

MediaTek Helio P35 işlemcisine, 4GB RAM ve 128GB dahili depolama gibi detayları bulunan ürün, pek çok oyun ve uygulamayı da rahatlıkla çalıştırıyor.

Arka tarafta konumlandırılan üçlü kamera sistemi ve ön taraftaki selfie kamera, fotoğraf ve video tarafında pek çok farklı ihtiyacınızı karşılaşmak için güzel sonuçlar verebiliyor.

Pil tarafına geldiğimizde ise, bizi tam 5000mAh pil karşılıyor. 18w hızlı şarj teknolojisine sahip bu pil, tek şarj ile normal kullanımda 2 günü, yoğun kullanımda ise bir günü rahatlıkla çıkarmanızı sağlıyor. Yoğun kullanımdan kasıt nedir derseniz, örneğin, telefonunuzla birlikte Oppo Band akıllı bileklik ve Oppo Enco Air kablosuz kulaklığınızı kullanarak bir günü keyifle başlayıp yine keyifle bitirebilirsiniz.

Oppo Band, Oppo A54 akıllı telefonumuzla kullanabileceğimiz dikkat çekici bir bileklik. Kayış hariç 10.3 gram ağırlıkta olan bileklik, 5ATM suya karşı dayanıklı olarak geliyor.

Ürünün 1.1 inç değerde Amoled ekranı var ve bu ekran üzerinden pek çok veriyi takip edebiliyoruz. Adım sayımından tutun da kalori takibine, kandaki oksijen oranından kalp ritminize kadar. Hatta telefonunuza gelen bildirimlerinizi ve aramalarınızı ekranda görebilir, isterseniz bilekliği telefonunuzun kamerası için uzaktan çekim butonu olarak da kullanabilirsiniz.

Ve müzik demişken şimdi de Oppo Enco Air kablosuz kulaklığa geçiş yapalım. Gerek seyahatleriniz esnasında, gerek spor esnasında, gerekse de dış mekân yürüyüşlerinizde başvurabileceğiniz hem kullanışlı hem de ses kalitesi yüksek bir üründen söz ediyoruz.

Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan ürün, yarı saydam kutu tasarımıyla da rakiplerinden sıyrılıyor. Silikon başlıklara yer verilmeyen ve müzik dinlerken bir yandan da etrafınızda olanları takip edebilmenize imkân sunan bu ürün, dokunmatik yapıda ve Bluetooth 5.2 bağlantı teknolojisi ile saniyeler içerisinde telefonunuzla bağlantı kurabiliyor.

Kulaklıklar ve hem taşıma hem de şarj kutusu olarak toplamda 40.4 gram ağırlıkta bir üründen söz ediyoruz. 12mm dinamik sürücüleri sayesinde farklı tarzlarda müzikleri rahatlıkla dinleyebilir, yapay zekâ destekli çağrı gürültü engelleme teknolojisi sayesinde de hem iç hem de dış mekânlarda kulaklık üzerinden telefon görüşmeleri gerçekleştirebilirsiniz.

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