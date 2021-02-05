Oppo Find X3 ailesi ortaya çıktı

Aralık ayında, ünlü sızıntı kaynağı Evan Blass, yaklaşan Find X3 Pro amiral gemisi telefonun teknik özelliklerini paylaştı. Daha sonra Oppo’nun mart ayında Find X3 Lite ve Find X3 Neo ile birlikte Find X3 Pro adlı iki telefon daha piyasaya süreceğini açıkladı. Blass şimdi de üç telefonu tek bir çerçevede sergileyen bir görüntüyü paylaştı. Her üç telefon da delikli bir ekran tasarımına sahip. Find X3 Pro ve X3 Neo’nun ekranları kavisli kenarlara sahipken, Lite modeli düz ekrana sahip.

İKİSİ KAVİSLİ BİRİ DÜZ EKRANLA GELİYOR

OPPO Find X3 ailesi mart ayında resmi olarak lanse edilecek gibi. Ancak modellerin lansmanına gerek kalmadan çoğu bilgiye erişmiş olduk. Güvenilir bir kaynak olan Evan Blass, üç modeli de tasarımsal olarak karşımıza getirdi. Daha önce Find X3 Pro’nun tasarım ve özellikleri netleştiren Blass, bu sefer ailenin üç üyesini yani Find X3 Neo, Find X3 Lite ve Find X3 Pro modellerini yan yana getirdi. Üç model de 5G özelliğine sahip. Sadece Find X3 Lite düz bir ekranla karşımıza çıkıyor. Find X3 Neo ve Find X3 Pro ise kavisli ekranlar üzerine kuruluyor. Her modelde selfie kamerası sol üste konumlandırılmış. Modeller aynı şekilde ince diyebileceğimiz çerçevelere sahip olduğu görülüyor.

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