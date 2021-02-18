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Oppo Find X3 nasıl olacak?

18.02.2021 10:30 | Son Güncelleme:
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Oppo Find X3 nasıl olacak?

Oppo Find X3 Geekbench’de ortaya çıktı. Böylece cihazın 8GB RAM’e sahip olacağı ve Android 11 ile geleceği kesinleşti. Bununa birlikte cihazın bazı teknik özellikleri de ortaya çıktı.

Çinli teknoloji devi, Find X3 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Ana Oppo Find X3 ve Oppo Find X3 Pro modelleri farklı yonga setleriyle gelecek. Oppo Find X3’ün Geekbench’de görülmesiyle cihaz hakkında bazı teknik özellikler ortaya çıktı. Görünüşe bakılırsa akıllı telefon Snapdragon 870 yongası ile geliyor. Temelde bu yonga özelliklerin çoğunu Snapdragon 865+ ile paylaşıyor. Akıllı cihaz 8GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı ile birlikte karşımıza çıkıyor. Ayrıca telefonun ekran çözünürlüğü de Full HD+ olacak. Android 11 tabanlı ColorOS 11.2 arayüzü ile gelen telefon yüksek ihtimalle mart ayında karşımıza çıkacak. Bu serideki tüm cihazlar 5G desteğine sahip olacak. Find X3 Lite modeli ise düz bir ekranla geliyor.

FİND X3'TEN TEK ÇEKİRDEKTE YÜKSEK PUAN

Find X3’ün çok çekirdekli puanının, bazı Snapdragon 865 destekli akıllı telefonların testlerinde elde edilenden daha düşük olduğunu, ancak tek çekirdek puanının daha yüksek olduğunu da belirtmek gerek. Ekran görüntülerinden ortaya çıkan özelliklerin geri kalanı Full HD + ekran, 256GB depolama alanı ve 12.6MP kamera içeriyor. Cihazla ilgili bilinenler şimdilik bunlardan ibaret, ancak yakında daha fazla bilgi sızacak ve özellikler netleşecektir.

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