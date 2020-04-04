Oppo’nun giriş seviye akıllı telefonu : Oppo A12

Oppo A12, 6.22 inçlik HD+ çözünürlüklü LCD dokunmatik ekrana sahip. Bu ekranın üst kısmında damla çentikli 5 MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip selfie kamerası bulunuyor. Arkada gövdede 2 MP derinlik sensörü ile birlikte 13 MP f/2.2 diyafram aralığına sahip ana kamera mevcut. Arka gövdenin plastik ve elmas desenine sahip olduğunu görüyoruz. Telefon, MediaTek Helio P35 yonga setiyle çalışıyor.

Telefon, 3GB RAM/32GB depolama alanı ve 4GB RAM/64GB depolama alanı olmak üzere iki varyant şeklinde satışa sunulacak. Telefonun ışıklarını 4.230 mAh’lık bir batarya açık tutarken, yazılım ColorOS 6.1.2 olacak. Bu yazılım, Android 9 Pie’a dayandığı için telefonda Android 10 olmadığını söylememiz gerekiyor.

Oppo A12, 155.9 x 75.5 x 8.3 mm boyutlarında ve 165g ağırlığında. Parmak izi sensörü telefonun arka gövdesine yerleştirilmiş. Tüm bu özellikler, Oppo A12 için uygun fiyatlı bir telefon söylentisini ortaya çıkarıyor. Fiyatlandırma veya stok durumu hakkında henüz bir bilgi yok. Ancak yakın zamanda resmi bir tanıtımın yapılacağı konuşuluyor.

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