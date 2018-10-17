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Oppo R15X ortaya çıktı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.10.2018 10:14 | Son Güncelleme

Son haftalarda ismini birkaç kez daha duyduğumuz Oppo’nun PBCM10 kod adlı cihazı, bu kez de Geekbench testinde görüldü. İşte Oppo R15X’e ait ortaya çıkan yeni bilgiler.

Oppo R15X ortaya çıktı

Çinli şirketin yepyeni bir orta seviye telefonu yolda! Birkaç gün önce, yine PBCM10 kod adıyla bir satış web sitesinde ortaya çıkan R15X, bu bilgileri doğrular şekilde Geekbench testinde kendini gösterdi. Snapdragon 660 yongaseti, 6 GB RAM gibi teknik unsurlarıyla oldukça iddialı bir cihazın bizi beklediği söylenebilir.

Qualcomm’un orta seviye çipseti yine oldukça iyi iş çıkarmış. 1.8 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli işlemcisiyle Snapdragon 660; tek çekirdek testinden 1439, çok çekirdek testinden 5516 puan almayı başarıyor. Test sayfasında dikkat çeken unsurlardan bir diğeri ise Android 8.1 Oreo işletim sistemi oluyor.

Şimdiye kadar açığa çıkan bilgiler ışığında Oppo R15X’te bizleri; 6.4 inç damla çentikli panel (sadece kamera yer alıyor), 4/6 GB bellek seçenekleri, 128 GB‘a kadar dahili depolama, 3500 mAh batarya, 16 + 2 MP arka, 25 MP ön kamera bekliyor diyebiliriz.

Modelin tanıtım tarihi ve fiyat etiketi hakkındaysa kesin konuşmak için erken gözüküyor.

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Oppo R15X oppo teknoloji

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