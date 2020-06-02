Oppo, şimdi de kablosuz kulaklığı ile gündemde

Enco W31 kulaklıkların üzerinde fiziksel tuşlar yok, ama bazı dokunuşlarla hareket edebiliyorsunuz. Örneğin, ister sağ, isterseniz de sol kulaklığa 3 kez dokunarak telefonun sanal asistanını aktifleştirebilirsiniz.

Sağ kulaklığa iki kez dokunarak şarkılar arasında geçiş yapabilirsiniz.

Sol kulaklığa iki kez dokunarak da ses modları yani dengeli ses modu ve bass modu arasında seçim yapabilirsiniz. Dengeli ses modunda bas, tiz ve vokaller eşit seviyede sunulmaya çalışılırken, bass modunda ise daha derin detaylar alıyorsunuz. Bass modunun favorimiz olduğunu söyleyelim.

Ayrıca, müzik dinlediğiniz esnada bir kulaklığı çıkarırsanız, otomatikman müzik de duruyor. Taktığınızda da kaldığı yerden çalmaya devam ediyor. Tabii isterseniz tek kulaklıkla, mono deneyim de yaşayabilirsiniz.

IP54, suya ve toza karşı dayanıklı bir tasarımı olan kulaklığı yağmur altında ya da spor yaparken rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zaten kulakta sağlam bir tutuş hissine sahip olduğu için “Acaba kulağımdan düşer mi?” korkusunu büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.