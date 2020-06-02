Oppo, şimdi de kablosuz kulaklığı ile gündemde

Enco W31 kulaklıkların üzerinde fiziksel tuşlar yok, ama bazı dokunuşlarla hareket edebiliyorsunuz. Örneğin, ister sağ, isterseniz de sol kulaklığa 3 kez dokunarak telefonun sanal asistanını aktifleştirebilirsiniz.
Sağ kulaklığa iki kez dokunarak şarkılar arasında geçiş yapabilirsiniz.
Sol kulaklığa iki kez dokunarak da ses modları yani dengeli ses modu ve bass modu arasında seçim yapabilirsiniz. Dengeli ses modunda bas, tiz ve vokaller eşit seviyede sunulmaya çalışılırken, bass modunda ise daha derin detaylar alıyorsunuz. Bass modunun favorimiz olduğunu söyleyelim.
Ayrıca, müzik dinlediğiniz esnada bir kulaklığı çıkarırsanız, otomatikman müzik de duruyor. Taktığınızda da kaldığı yerden çalmaya devam ediyor. Tabii isterseniz tek kulaklıkla, mono deneyim de yaşayabilirsiniz.
IP54, suya ve toza karşı dayanıklı bir tasarımı olan kulaklığı yağmur altında ya da spor yaparken rahatlıkla kullanabilirsiniz. Zaten kulakta sağlam bir tutuş hissine sahip olduğu için “Acaba kulağımdan düşer mi?” korkusunu büyük ölçüde ortadan kaldırıyor.
Ürünü hem dış mekânlarda, trafiğin yoğun olduğu ortamlarda denedik. Hem de bir AVM’de, trafikli ortama kıyasla daha az sesli bir ortamda denedik. İkisinde de tatmin edici performanslarla karşılaştık. Özellikle yoğun trafikli ortamda görüşme yaparken, hem sizin sesiniz hem de karşı tarafın sesi anlaşılır düzeyde. Tabii arka plandaki sesler de duyulmuyor değil, fakat bu genel olarak bir sorun oluşturmuyor.
Ek olarak, gerek müzik dinlerken, gerekse de telefon görüşmeleri yaparken bağlantıda zayıflık ya da kopma gibi sorunlarla karşılaşmadık. Bunu neden diyoruz, çünkü bazı iddialı ürünlerde bile bu tip sorunlar yaşanabiliyor.
7mm sürücüleri bulunan kulaklıklar, ek Bluetooth 5.0 teknolojisinin yanında sesin daha dengeli ve daha düşük gecikme süresiyle iletilmesi için ek teknolojilere de sahip. Lakin bu detayların kullanılabilmesi için telefonunuzun altyapısının Qualcomm ya da MTK temelli olması gerekiyor.
AAC yüksek ses formatına da destek sunan Enco W31, yaklaşık 2.5 saatte tam şarj oluyor. Kulaklıklar tek şarj ile yaklaşık 3 saatlik müzik deneyimi sunabilirken, taşıma kutusunda yer alan pille birlikte toplamda yaklaşık 13 saatlik deneyim mümkün olabiliyor.
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