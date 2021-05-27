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Oppo Watch Free ortaya çıktı

27.05.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oppo, Reno 6 akıllı telefon serisini duyurmaya hazırlanırken, şirketten bu yılın sonlarına doğru başka bir Oppo cihazı da gelebilir. Çinli telefon üreticisi yakın zamanda AB’nin Fikri Mülkiyet Ofisine “Oppo Watch Free” adıyla yeni bir ticari marka başvurusunda bulundu.

Oppo Watch Free ortaya çıktı

Oppo akıllı saat sektöründe kendini göstermek istiyor gibi görünüyor. Yapılan dosyalama, “giyilebilir aktivite takipçisi”, “kol saati” ve “spor amaçlı kullanım saati” olarak kategorize ediliyor. Adı göz önüne alındığında, Oppo Watch Free geçen yılın mart ayında duyurulan Wear OS destekli Oppo Watch’un bir çeşidi olabilir.

GİRİŞ SEVİYESİ OPPO WATCH MI GELİYOR?

Oppo Watch Free hakkında pek bir şey bilinmiyor. Sadece 41mm ve 46mm boyutlarında gelen Oppo Watch’un daha da küçük bir versiyonu olabileceğini tahmin edebiliriz. Belki de Wear OS çalıştıran daha küçük, giriş seviyesi bir Oppo Watch modeli olabilir. Google’ın Samsung ile iş birliği içinde Google tarafından geliştirilmekte olan bir Wear OS değişimini duyurmasının ardından şu anda bir Wear OS akıllı saatini başlatma fikri, mevcut Wear OS cihazlarının yeni yazılıma güncellenip güncellenmeyeceği konusunda endişeleri artırıyor.

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Durumun böyle olmasını beklememize rağmen, henüz hiçbir şey onaylanmadı. Meizu’nun yakın zamanda en son Snapdragon Wear 4100 Platformunu kullanan kendine ait bir Wear OS akıllı saatini duyurduğunu belirtmek gerek.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı saat
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