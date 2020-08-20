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Optimar'ın anketinde dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ın en büyük rakibi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 16:29 | Son Güncelleme

Optimar araştırma, 10-12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği araştırmada “Bugün seçim olsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verir misiniz?” sorusuna yanıt aradı.

Optimar'ın anketinde dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ın en büyük rakibi...

Sputnik’in haberine göre güven aralığının yüzde 95, hata payının yüzde +/- 2,13 olduğu ve toplam 26 ildeki 2 bin 121 kişiyle telefonla görüşülerek yapılan kamuoyu araştırmasına göre, anketin yapıldığı hafta seçim gerçekleştiği takdirde Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenler katılımcıların yüzde 40.1'ini oluştururken, Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyleyenlerin yüzde 45.1, kararsızların ise yüzde 14.8 olduğu açıklandı.

EN GÜÇLÜ RAKİP

Optimar, Erdoğan'ın farklı rakiplerle ikinci tura kalması durumundaki oy dağılımını da açıkladı. Buna göre Erdoğan'la karşı karşıya gelen rakipler arasında en yüksek oyu alan isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Anket, iki ismin ikinci tura kalması durumunda, Erdoğan'ın yüzde 45.1, İmamoğlu'nun ise yüzde 36.8 oy alacağını ortaya koydu. İki isim arasında kararsız kalanlar ise yüzde 18.1.

Anketin Erdoğan'ın en güçlü rakibi olduğunu gösterdiği İmamoğlu'nu, yüzde 36.7 oyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 33.5 ile Muharrem İnce takip ediyor.

KARARSIZLAR YÜKSEK

Araştırma sonuçları, Erdoğan'la Yavaş'ın ikinci turdaki olası mücadelesinde Erdoğan'ın oyların yüzde 44.5'ini, Yavaş'ın yüzde 36.7'sini alacağını, yüzde 18.8'in ise kararsız kalacağını gösteriyor. Erdoğan-İnce yarışında ise bu oranlar sırasıyla yüzde 44.5, yüzde 33.5 ve yüzde 22.

Araştırma, Erdoğan'a karşı eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ise yalnızca yüzde 21.3 oy alacağını gösteriyor. Erdoğan'ın yüzde 44.3 oy alacağı oylamadaki kararsızlar ise neredeyse yüzde 35 olarak gözüküyor.

Optimar'ın araştırmasında Erdoğan'la HDP eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş arasında olabilecek bir yarışta da, Erdoğan'ın oyların yüzde 52.7'sini Demirtaş'ın yüzde 16.9'unu alacağı ve kararsızların yüzde 30.4 olacağını belirtildi.


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