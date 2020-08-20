Optimar'ın anketinde dikkat çeken sonuçlar! Erdoğan'ın en büyük rakibi...

Sputnik’in haberine göre güven aralığının yüzde 95, hata payının yüzde +/- 2,13 olduğu ve toplam 26 ildeki 2 bin 121 kişiyle telefonla görüşülerek yapılan kamuoyu araştırmasına göre, anketin yapıldığı hafta seçim gerçekleştiği takdirde Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenler katılımcıların yüzde 40.1'ini oluştururken, Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyleyenlerin yüzde 45.1, kararsızların ise yüzde 14.8 olduğu açıklandı.

EN GÜÇLÜ RAKİP

Optimar, Erdoğan'ın farklı rakiplerle ikinci tura kalması durumundaki oy dağılımını da açıkladı. Buna göre Erdoğan'la karşı karşıya gelen rakipler arasında en yüksek oyu alan isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Anket, iki ismin ikinci tura kalması durumunda, Erdoğan'ın yüzde 45.1, İmamoğlu'nun ise yüzde 36.8 oy alacağını ortaya koydu. İki isim arasında kararsız kalanlar ise yüzde 18.1.

Anketin Erdoğan'ın en güçlü rakibi olduğunu gösterdiği İmamoğlu'nu, yüzde 36.7 oyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yüzde 33.5 ile Muharrem İnce takip ediyor.