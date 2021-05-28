Öpücüğün rüşvet sayıldığı davada polise hapis cezası

Gaziantep’te polis memuru E.E.’nin fuhuştan işlem yaptığı S.B. ile yaşadığı ilişkinin 155 polis ihbar hattına gelen bir ihbarla ortaya çıkmasının ardından haklarında ‘rüşvet alma ve verme ile görevi kötüye kullanma ve azmettirme’ suçlarından iddianame hazırlanan polis E.E., S.B. ve eşi M.B.’nin yargılanmasına devam edildi. Gaziantep 5 Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan sanıklar katılmazken avukatları Tuğba Abacı, Halef Deveci ve Cahit Koca hazır bulundu. Mahkeme heyeti polis memuru E.E. ile S.B.’nin ‘rüşvet alma ve verme’ suçundan beraatına karar verirken ikiliye ‘görevi kötüye kullanma ve azmettirme’ suçundan 6 ay 22 gün hapis cezası verdi.

Duruşma iddia makamının mütalaasını açıklamasıyla başladı. Savcı sanıklar E.E., S.B ve M.B.’nin ‘görevi kötüye kullanma ve azmettirme ile rüşvet alma ve verme’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

"NE RÜŞVET NE DE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA VAR"

Polis memur E.E.’nin avukatı Tuğba Abacı savunmasında, 155 polis ihbar hattına ihbarda bulunan dosya tanığı hakkında yalan beyandan suç duyurusunda bulunma taleplerinin yerine getirilmediğini söyledi. Müvekkili ile S.B.’nin bu dosyadan dolayı eşlerinden boşandığını aktaran Abacı, “Polis nasıl bu kadınla menfaat anlaşması kurabilir. Müvekkilim 30 yıllık polistir. Sicili tertemizdir. Soruşturma bir iftirayla açılıyor. Ne rüşvet ne de görevi kötüye kullanma vardır. S.B. bu dosyadan dolayı çevresinden baskı görüyor. Bu baskıdan dolayı intiharın eşiğine gelmiştir. Müvekkilim 3 kız babasıdır. Bu iftiradan dolayı ailesi dağıldı. Burada bir kadının onuru ve iffeti dava konusu yapılmıştır. Ortada bir suç yok” dedi.