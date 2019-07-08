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Ordu Büyükşehir Belediyesi, o binalar için harekete geçti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 18:12 | Son Güncelleme

GÜLER: KIYILARI HALKIN YARARINA SUNACAĞIZ Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, çok katlı yapı tartışmaları ile ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, o binalar için harekete geçti (2)

GÜLER: KIYILARI HALKIN YARARINA SUNACAĞIZ
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, çok katlı yapı tartışmaları ile ilgili yazılı açıklamada bulundu. Kıyılar ve sahil şeridini, kamunun yararına sunarak Ordu’yu bir turizm merkezi ve Orduluların mutlu yaşadıkları bir şehre dönüştüreceklerini belirten Güler, açıkalmasında şu ifadelere yer verdi:
"Anayasa’nın 43. maddesi kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu, denizlerden ve sahil şeritlerinden öncelikle kamunun yararlanacağını açıkça düzenlemiştir. Karadeniz’in en güzel sahil şeridine sahip olan Ordu’da kıyı kesimlerinde mimari kirliliğe izin vermeyeceğiz. Halkın yararlanacağı şekilde her türlü tedbiri alacağız. Kıyıları ve sahil şeridini halkın yararına sunacağız. Ülkemizin en güzel ve denize en uzun kıyısı bulunan şehirlerinden biri olan Ordu’ya başkan adayı olurken her faaliyetimizde kamunun yararını üstün tutacağımıza, yaptığımız her faaliyetin halkla birlikte ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirileceğine söz verdim. Bu ilkeler aynı zamanda şerefle temsil ettiğim partimizin de temel ilkeleridir. Milletimize verdiğimiz sözün her daim arkasında olarak, Ordu ve kıymetli hemşerilerimin yararları için en ufak bir tereddüt göstermeksizin medeni şehircilik ve yaşam için ne gerekiyorsa yerine getireceğiz. Kıyılarımızı ve sahil şeridimizi kamunun yararına sunarak Ordu’yu bir turizm merkezi ve Orduluların mutlu yaşadıkları bir şehre dönüştüreceğiz."

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