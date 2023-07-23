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Ordu'da denizde kadın cesedi bulundu: Ekipler harekete geçti

23.07.2023 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu’da denizde kadın cesedi bulundu. Cesedin 14 gün önce kaybolan kadına ait olduğu tahmin ediliyor.

Ordu'da denizde kadın cesedi bulundu: Ekipler harekete geçti

Ordu'nun Fatsa ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu. Cesedin, 10 Temmuz'da hayvanları için kayalık alanda yaprak keserken dengesini kaybederek dereye düşen Naciye Yılmaz'a ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kimlik tespitinin otopsi sonucu belirleneceği ifade edildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Bolaman Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede devriye atan jandarma ekipleri, denizde 'T' olarak tabir edilen dalga kıranların arasında hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti.

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Yapılan kontrolde cinsiyetinin kadın olduğu belirlenen kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi. Haber verilmesi üzerine bölgeye Ordu Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayalıkların arasına sıkışan kadını bulunduğu yerden çıkarttı.

Ceset, savcı incelemesinin ardından otopsi için Fatsa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Cesedin, ilçede 10 Temmuz'da hayvanları için kayalık alanda yaprak keserken dengesini kaybederek dereye düşen Naciye Yılmaz'a ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Kimlik tespitinin otopsi sonucu belirleneceği bildirildi. (DHA)

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